Maestro: Matt Bomer nel cast del film su Leonard Bernstein

Matt Bomer è in fase di trattative per un ruolo nel film Maestro, dedicato alla vita e alla carriera di Leonard Bernstein, che verrà interpretato e diretto da Bradley Cooper. La sceneggiatura è stata firmata dall'attore che ha compiuto il suo esordio dietro la macchina da presa in occasione di A Star Is Born.

L'attore Matt Bomer sembra interpreterà uno degli amanti di Leonard Bernstein nel film sul compositore di West Side Story che è morto nel 1990 all'età di 72 anni.

L'artista, interpretato da Bradley Cooper in Maestro, è stato sposato con Felicia Montealegre, con cui ha avuto tre figli. Dopo la sua morte, tuttavia, si è scoperto che la moglie era consapevole del fatto che Leonard fosse gay e avesse avuto dei rapporti sessuali con degli uomini. Bomer dovrebbe avere la parte di uno di loro con la parte di un suonatore di clarinetto con cui ha avuto una breve relazione.

Bernstein non ha mai confermato di essere gay e, dopo aver lasciato per circa un anno la moglie, era ritornato da Felicia per occuparsi di lei quando le era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Il ruolo di Montealegre è stato affidato a Carey Mulligan.

Le riprese di Maestro dovrebbero iniziare nel mese di maggio e, per ora, non è stato svelato quando dovrebbe arrivare nei cinema l'atteso film.