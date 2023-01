Maestro: Bradley Cooper ammette che interpretare il direttore d'orchestra Leonard Bernstein l'ha terrorizzato

Bradley Cooper, parlando con Cate Blanchett del lavoro che compie un direttore d'orchestra, ha ammesso che il ruolo di Leonard Bernstein nel film Maestro è uno di quelli che l'ha maggiormente terrorizzato.

La star di Tar, in un video condiviso da Focus Features, parlando con il collega ha dichiarato: "Non vedo l'ora di vedere il tuo film su Bernstein". Bradley Cooper ha quindi risposto: "Avendo lavorato a un progetto ambientato nello stesso mondo di Tar, il livello di rispetto che ho per quel mondo e quel podio... Penso sia la cosa più terrificante di cui abbia mai fatto esperienza".

L'attore e regista ha proseguito: "Ed è così strano perché così tante persone, non so se hai affrontato quella situazione, che ho incontrato negli ultimi cinque anni hanno detto: 'Beh, cosa fa un direttore d'orchestra? Non stanno lì in alto facendo una cosa tipo questa?'. E la mia risposta è: 'Si tratta della cosa più difficile in assoluto che potresti mai voler fare, è impossibile'".

Bradley Cooper, Il lato positivo di essere una star

Maestro, il film biografico su Leonard Bernstein, avrà nel suo cast anche Carey Mulligan, Maya Hawke e Matt Bomer. Cooper ha co-scritto il film con Josh Singer e segna il ritorno alla regia dell'attore dopo A Star Is Born.

Nel team della produzione ci sono anche Martin Scorsese e Steven Spielberg.