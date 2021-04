Mads Mikkelsen su I Fantastici Quattro: "Il mio provino fu umiliante"

Mads Mikkelsen non ricorda con piacere il provino fatto per i I Fantastici Quattro nel 2005, film nel quale avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Mr. Fantastic.

In occasione di un'intervista con Vulture, Mads Mikkelsen ha dichiarato tutto il suo disappunto nei confronti del provino fatto nel 2005 per interpretare il personaggio di Mr. Fantastic ne I Fantastici Quattro, ruolo poi andato al suo amico Ioan Gruffudd.

Riferendosi al provino sostenuto per interpretare Mr. Fantastic ne I fantastici quattro, Mads Mikkelsen ha raccontato: "Sono consapevole del fatto che i casting siano basati su una semplice impressione. Insomma, registi e produttori cercano sempre in te qualcosa che ricorda loro il personaggio. Ma ho trovato davvero umiliante chiedere a un attore di recitare una frase figendo che il proprio braccio sia in grado di estendersi per una ventina di metri. "Prendi quella tazza di caffè laggiù", ma sei matto?".

Una simpatica foto promozionale de 'I Fantastici Quattro'

Ovviamente, l'intervistatore ha immediatamente colto il riferimento a Mr. Fantastic e ha chiesto se l'attore stesse riflettendo proprio su quel provino. Mads Mikkelsen ha risposto: "Sì, il ruolo poi è andato al mio amico Ioan Gruffudd. Io ho pensato che fossero pazzi! Cavolo, ho recitato una semplice battuta! Non posso estendere veramente il braccio!".

A dirigere I Fantastici Quattro e I Fantastici Quattro e Silver Surfer nel 2005 e nel 2007 è stato Tim Story. Nel 2015, Josh Trank ha realizzato il vituperato Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, flop commerciale e di critica. Come conseguenza dell'acquisizione di Fox da parte di Disney, un nuovo reboot con i quattro supereroi sarà diretto da Jon Watts ed entrerà a fare parte del Marvel Cinematic Universe.