Madri - Una vita d'amore, il primo episodio stasera in chiaro su Canale 5: trama e cast

Stasera su Canale 5, in seconda serata va in onda Madri - Una vita d'amore: trama e cast del primo episodio.

Madri - Una vita d'amore è la serie spagnola disponibile su Mediaset Infinity dal 21 giugno. Stasera, in seconda serata, dopo New Amsterdam, Canale 5 manda in onda il chiaro il primo episodio del medical drama. Trama e Cast di quello che vedremo questa sera.

Madri - Una vita d'amore: Trama della serie

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l'ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell'ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall'ospedale, avanza.

Madri - Una vita d'amore: Trama dell'episodio del 21 giugno

La Ragazza Del Ponte:

Elsa, un'adolescente anoressica, prova a togliersi la vita. Ma prima chiama la persona che più ama e odia in quel momento: Marian, sua madre. L'atipico intervento di un'atipica pediatra, Olivia, impedirà il suicidio e darà inizio a una guerra tra le due donne per gestire le cure della ragazza. Luisa, una madre che ha dovuto abbandonare la vita in paese per stare accanto a Andy, il figlio adolescente in coma, vive con speranza e paura il primo appuntamento con un ammiratore.

Madri - Una vita d'amore: Interpreti e personaggi

Nel promo caricato su Mediaset Infinity scopriamo chi sono le attrici della nuova serie disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.