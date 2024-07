Madri – Una vita d’amore 2: trame dei primi sei episodi della serie tv spagnola in uscita su Mediaset Infinity

Le protagoniste di Madri Una vita d'amore stanno per tornare pronte a commuovere gli spettatori italiani con le loro avvincenti storie di lotta quotidiana. Dal prossimo 17 luglio sulla piattaforma Mediaset Infinity saranno disponibili i primi sei episodi dei tredici che compongono la seconda stagione della serie creata da Aitor Gabilondo e Joan Barbero.

Sinossi di Madri - Una vita d'amore 2

Dopo due mesi e mezzo dall'incidente, Elsa è ricoverata per anoressia, mentre sua madre Marian affronta anche la fibromialgia. La dottoressa Olivia Zavala è incinta e senza Simon, che ha una nuova relazione. Andy, reso aggressivo da un disturbo neurologico, è in psichiatria, e i suoi genitori Luisa e Antonio si sono separati. Eduardo, nuovo terapista pediatrico, conquista i pazienti con i suoi metodi, creando scintille con la capo infermiera Vicky.

Trama degli episodi

Episodio 1: Un peso insopportabile

Sono passati due mesi e mezzo. Elsa è pronta per essere dimessa e Marian ha finalmente l'opportunità di riprendere la sua carriera grazie a una nuova offerta di lavoro. Luisa e Antonio stanno attraversando un periodo di cambiamenti personali, impegnati nei loro studi e vite quotidiane. Tuttavia, Andy inizia a comportarsi in modo strano, costringendoli a rivedere i loro piani. Olivia ha un incidente con lo scooter, obbligandola a rivelare un segreto.

Paula la sprona a prendere una decisione prima che sia troppo tardi. In pediatria arriva un nuovo paziente, Iván, attratto da Paula. Iván è il figlio della poliziotta Alicia, che ha perso l'altro figlio nell'incidente. Alicia non riesce a perdonare Elsa, che era alla guida dell'auto contro cui si sono scontrati Iván e Jose. Iván, costretto su una sedia a rotelle a causa dell'incidente, vede sua madre più concentrata nel rancore che nella cura di lui. Nel frattempo, vengono ricoverati due ragazzi di 12 anni.

Una parte del cast di Madri-Una vita d'amore 2

Episodio 2: Colpevoli

Marian riesce a far dimettere Elsa grazie a Olivia, ma la situazione a casa non è come sperato. Marian vuole a tutti i costi impedire che sua figlia torni in ospedale, ma alla fine entrambe vengono nuovamente ricoverate per un motivo imprevisto. Luisa e Antonio sono sconvolti dalla diagnosi di Andy: soffre di un disturbo della personalità e mostra un particolare risentimento verso Luisa. Cris, una ragazzina di quindici anni, ha l'epatite.

Sua madre Claudia, che non l'ha mai vaccinata, affronta le critiche, ma i vaccini non sono l'unico problema tra madre e figlia. Su consiglio di Vicky, Alicia frequenta un gruppo di sostegno per l'elaborazione del lutto creato da Esmeralda. Le due madri si avvicinano mentre affrontano la perdita dei loro figli, ma il dolore impedisce ad Alicia di relazionarsi con Iván proprio quando lui ha più bisogno di lei. Daniel è sempre più angosciato dal bullismo.

Episodio 3: Giocare con il fuoco

Cata, la madre di Marian, arriva in ospedale con l'intenzione di aiutare sua figlia, nonostante il suo disturbo bipolare. Tuttavia, le sue buone intenzioni seminano solo caos. Andy inizia a prendere coscienza della sua nuova condizione, trovando conforto solo in Elsa, che teme di perdere una volta dimessa. Per evitarlo, le chiede di smettere di mangiare.

Simón e Juani preparano un viaggio a Soria, ma Juani teme che la gravidanza di Olivia possa influenzare i loro piani futuri. Tomás, un ragazzo di 14 anni, arriva in ospedale dopo un tentativo di mutilazione genitale, sospettato di essere un nuovo episodio di bullismo. Il suo silenzio, però, non chiarisce la dinamica dei fatti.

Episodio 4: Prendere il timone

Alicia colpisce Andy, e Marian decide di allontanare Elsa dalla poliziotta e da suo figlio. Cata non concorda con questa scelta e facilita un incontro tra Elsa e Iván. Nel frattempo, Luisa, Antonio e Andy iniziano una terapia familiare con un terapeuta dai metodi non convenzionali, facendo riemergere vecchi conflitti. Olivia impone a Simón di non interrogarla più sulla sua gravidanza, dichiarando che il bambino è solo suo. Juani, ferita, esprime dubbi sui piani futuri di Simón.

Episodio 5: Ventesima settimana

Dopo un tentativo di furto, Marian inizia a frequentare Óscar, padre di Iván e marito di Alicia. Óscar, anche lui poliziotto, cerca di riabilitare l'immagine della moglie e riconquistare la fiducia del figlio. Nel frattempo, Juani è sopraffatta dal senso di colpa per aver denunciato Simón ad Alicia. Anche se la poliziotta non frequenta più l'ospedale, Óscar trova un modo per arrestare Simón. Olivia entra nella fase più delicata della sua gravidanza, con gli ormoni che le giocano brutti scherzi.

Madri - Una vita d'amore 2 arriva in esclusiva su Mediaset Infinity: ecco quando vederla in streaming

Mila si accorge che la rigida moglie di Gonzalo gli rende la vita impossibile e lui non riesce a reagire. Luisa e Antonio devono affrontare una nuova fase della malattia di Andy: l'indifferenza. Per Luisa, essere rifiutata dal figlio è quasi più doloroso della malattia stessa. La situazione si complica ulteriormente quando la relazione tossica tra Andy ed Elsa mette a rischio l'amicizia tra Luisa e Marian.

Episodio 6: Vampiri

Marian è disposta a fare qualsiasi cosa per allontanare Elsa da Andy, anche a costo di inimicarsi Luisa per sempre. Su consiglio di Eduardo, Luisa considera di prendersi una pausa dal suo ruolo di madre per capire meglio sé stessa e i suoi desideri. Mila chiede a Gonzalo una spiegazione per la sua scomparsa passata.

Con il rischio di perderla ancora, Gonzalo riflette sulla sua vita. Simón rivela a sua madre la verità sul suo arresto e tenta di contattare Olivia, che rifiuta di ascoltarlo. Claudia deve gestire la seria condizione medica di Cris, intossicata da alcol e farmaci, mettendo in dubbio le sue capacità di madre.

I personaggi principali della serie

Marián Ballesteros Díaz, interpretata da Belén Rueda.

Olivia Zabala Recarte, interpretata da Aida Folch.

Luisa, interpretata da Carmen Ruiz.

Antonio Jurado, interpretato da Antonio Molero.

Simón Herrera Pacheco, interpretato da Alain Hernández.

Milagros "Mila" Pacheco, interpretata da Rosario Pardo.

Paula Artigas Muñoz, interpretata da Eva Ugarte.

Elsa Tadino Ballesteros, interpretata da Carla Díaz.

Andrés "Andy" Jurado, interpretato da Joel Bosqued.

Nella seconda stagione conosceremo nuovi personaggi interpretati da Paco Tous, Jon Plazaola, Elena Irureta, Jesús Castro e Irene Arcos. Anche questo capitolo prevede tredici episodi.