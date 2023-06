Madri – Una vita d'amore, la serie in esclusiva su Mediaset Infinity

Madri - Una vita d'amore è il medical drama spagnolo che racconta la quotidianità nel reparto di Pediatria dell'Ospedale San Juan de Dios attraverso gli occhi del personale medico, dei giovani pazienti e delle loro famiglie. La prima stagione completa di Madri - Una vita d'amore sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 21 giugno.

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l'ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell'ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall'ospedale, avanza.

Madri - Una vita d'amore è una storia di vita e di emozioni in cui loro, madri e medici, lottano per i loro figli e per sé stesse. Non sarà un'avventura facile, ma loro sono il motore di tutto; loro sono le protagoniste; loro sono Madri.