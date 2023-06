Madri - Una vita d'amore: le trame e dove vedere le puntate della serie spagnola

Stasera Canale 5 manda in onda il primo episodio di Madri - Una vita d'amore: ecco come vedere tutte le puntate e le trame.

Oggi, 21 giugno, Canale 5 manda in onda, in seconda serata, il primo episodio della serie Madri - Una vita d'amore. Se le vicende di Oliva e le altre protagoniste del medical drama spagnolo vi appassionano, potete continuare a seguire la serie su Mediaset Infinity. Sul portale streaming sono già disponibili tutte le puntate della prima stagione, ecco le trame.

Madri - Una vita d'amore: Trame

Episodio 01 - La ragazza del ponte

Elsa, un'adolescente anoressica, prova a togliersi la vita. Ma prima chiama la persona che più ama e odia in quel momento: Marian, sua madre. L'atipico intervento di un'atipica pediatra, Olivia, impedirà il suicidio e darà inizio a una guerra tra le due donne per gestire le cure della ragazza. Natalia, una giovane incinta, è disposta a tutto pur di diventare madre. Anche a morire provandoci.

Episodio 02 - Rinascere

Il risveglio di Andy coglie tutti di sorpresa. Luisa teme che non riesca a resistere alla sfida più grande per lui: affrontare un mondo che ha continuato a girare senza aspettarlo. Marian lascia il lavoro per dedicarsi totalmente a sua figlia. Ma Olivia non le rende le cose semplici: la dottoressa limita il numero di visite come forma di controllo. Madre e figlia provano a infrangere le regole. Per loro la malattia è diventata una forma di vita.

Episodio 03 - Le cattive madri

Marian è restia ad affidare le cure della figlia a Olivia. Elsa approfitta delle cattive acque per convincere la madre a farla uscire dall'ospedale per vedersi con una persona. Intanto, Luisa scopre il lato amaro del risveglio del figlio. Non solo deve rinunciare a Julio, si sente anche respinta da Andy. Simon è deciso a ripagare i favori di Olivia invitandola a cena.

Episodio 04 - Nido vuoto

Ana è una ragazza ucraina che decide di dare il suo utero in affitto, ma al momento del parto viene assalita da mille dubbi. Intanto Natalia, ex cocainomane affetta da cardiomiopatia dilatativa, dà alla luce il suo bambino e decide di convertirsi all'Islam per amore di suo marito. Alba, la sorellina di Olivia, finge un malore per farsi ricoverare e sfuggire alle liti domestiche.

Episodio 05 - Abbassare le difese

Carmen, una potente manager, si sente del tutto indifesa quando diagnosticano un tumore a Duna, la sua viziata figlia adolescente.

Episodio 06 - Qualcosa da festeggiare

Marian vive con preoccupazione il primo amore di Elsa per Andy, e intanto scopre come ha intenzione di conquistarla Victor.

Episodio 07 - Nessuno è perfetto

Duna accusa Andy di averla aggredita sessualmente anche se non ha prove. Il lungo passato di bugie di Duna mina la sua credibilità.

Episodio 08 - La madre di mia madre

Marian riceve la visita di sua madre Cata, che non vedeva da anni. La presenza della nonna rivoluziona la vita di Elsa, facendo riaffiorare vecchi conflitti.

Episodio 09 - Il perdono

L'ospedale liquida con una conciliazione il presunto stupro di Asun. Il dottor Tavira potrà continuare a esercitare. Asun preferisce voltare pagina. Tuttavia, né Olivia né Juani possono perdonare l'anziano chirurgo. Chema scopre di aver avuto un ruolo importante nella genesi dell'anoressia di Elsa.

Episodio 10 - Tenere le redini

Chema lotta per prendere le redini della cura di Elsa, dopo aver scoperto che è una parte importante del problema della figlia.

Episodio 11 - Godersi la vita

Marian e Chema decidono di separarsi ufficialmente. La questione più importante è decidere con chi vivrà la figlia. Elsa ritrova Eloy e scopre che il suo amico non ha quasi più tempo. Il ragazzo le chiede un regalo di addio: che vada a letto con lui. La richiesta causa un terremoto nel gruppo di adolescenti.

Episodio 12 - Stanze vuote

Elsa, Andy, Duna ed Eloy ultimano i dettagli per la loro fuga alla spiaggia. La partenza è imminente. Olivia propone a Simon di andare a convivere.

Episodio 13 - La risacca

Le madri e i padri aspettano l'arrivo delle ambulanze dopo l'incidente avuto dai ragazzi la sera precedente. Tutti pregano affinché la vittima non sia il proprio figlio. Paula cerca di contattare Nasser, più preoccupato di seppellire Natalia che di prendersi cura della figlia appena nata.