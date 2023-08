Madri - Una vita d'amore, stasera su Canale 5: trama e cast dell'episodio del 30 agosto

Stasera Canale 5, in seconda serata, manda in onda un episodio di Madri - Una vita d'amore: trama e cast di quello che vedremo il 30 agosto.

Stasera, 30 agosto 2023, Canale 5 manda in onda, in seconda serata, subito dopo Beyond Paradise, un nuovo episodio della serie Madri - Una vita d'amore. I tredici episodi del medical drama spagnolo sono tutti disponibili dal 21 giugno su Mediaset Infinity. Ecco le trame ed il cast di quello che vedremo stasera.

Madri - Una vita d'amore: Trama della serie

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l'ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell'ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello

Episodio di Stasera 30 agosto: Godersi la vita

Marian e Chema decidono di separarsi ufficialmente. La questione più importante è decidere con chi vivrà la figlia. Elsa ritrova Eloy e scopre che il suo amico non ha quasi più tempo. Il ragazzo le chiede un regalo di addio: che vada a letto con lui. La richiesta causa un terremoto nel gruppo di adolescenti.

