Madri - Una vita d'amore, stasera in chiaro su Canale 5: trama e cast degli episodi del 5 luglio

Stasera Canale 5, in seconda serata, manda in onda due episodi di Madri - Una vita d'amore: trama e cast di quello che vedremo il 5 luglio.

Stasera, 5 luglio 2023, Canale 5 manda in onda, in seconda serata, subito dopo New Amsterdam, due episodi della serie Madri - Una vita d'amore. I tredici episodi del medical drama spagnolo sono tutti disponibili dal 21 giugno su Mediaset Infinity. Ecco le trame ed il cast di quello che vedremo stasera.

Madri - Una vita d'amore: Trama della serie

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l'ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell'ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall'ospedale, avanza.

Madri - Una vita d'amore: le trame e dove vedere le puntate della serie spagnola

Trama delle puntate di stasera 5 luglio

Episodio 03 - Le cattive madri Marian è restia ad affidare le cure della figlia a Olivia. Elsa approfitta delle cattive acque per convincere la madre a farla uscire dall'ospedale per vedersi con una persona. Intanto, Luisa scopre il lato amaro del risveglio del figlio. Non solo deve rinunciare a Julio, si sente anche respinta da Andy. Simon è deciso a ripagare i favori di Olivia invitandola a cena.

Su Mediaset Infinity trovate la terza puntata di Madri - Una vita d'amore e tutti gli episodi della serie.

Episodio 04 - Nido vuoto Ana è una ragazza ucraina che decide di dare il suo utero in affitto, ma al momento del parto viene assalita da mille dubbi. Intanto Natalia, ex cocainomane affetta da cardiomiopatia dilatativa, dà alla luce il suo bambino e decide di convertirsi all'Islam per amore di suo marito. Alba, la sorellina di Olivia, finge un malore per farsi ricoverare e sfuggire alle liti domestiche.

Madri - Una vita d'amore, la recensione: madri una volta, madri per sempre

Madri - Una vita d'amore: Interpreti e personaggi