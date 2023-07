Madri - Una vita d'amore, ecco le protagoniste e i personaggi della serie di Mediaset Infinity

Madri - Una vita d'amore è il medical drama spagnolo disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 21 giugno. Le protagoniste dei tredici episodi sono cinque madri che lottano contro la malattia dei propri figli, al loro fianco. Conosciamole più da vicino, scoprendo qualcosa in più della loro vita.

Marián

Marián, interpretata da Belén Rueda, è la madre di Elsa, una giovane affetta da anoressia che tenta più volte il suicidio. La donna cerca il sostegno di suo marito Chema, ma scopre che l'uomo è a letto con Kira, la sua migliore amica.

Mila

Mila ha il volto di Rosario Pardo. Si prende cura del nipote Sergio, un bambino con autismo. Il figlio di Mila, Simon, si trova in carcere e infrange un permesso per vedere suo figlio. Non parla molto, ma quando lo fa, dice verità come pugni e le altre madri, con cui si trova spesso in ospedale, si rivolgono sempre a lei per consigli.

Luisa

Carmen Ruiz è Luisa, che ha abbandonato la vita in paese per stare accanto a Andy, il figlio in coma a causa di un incidente. Il suo arrivo a Madrid per stare accanto ad Andy l'ha spinta fuori dalla sua zona di comfort e scoprire un nuovo mondo a livello personale in cui si sente più indipendente e da cui sta iniziando a mettere in discussione le sue relazioni, in particolare quella con suo marito, Antonio Mentre lavora come cameriera, Luisa conosce Julio, che la invita a uscire con lui.

Madri - Una vita d'amore: perché guardare il medical drama su Infinity

Olivia

Aída Folch interpreta Olivia, nuova direttrice del San Juan de Dios, che affronta la morte della madre adottiva e cerca di conoscere e incontrare per la prima volta la sua madre biologica. È una dottoressa molto efficiente che si muove come un pesce nell'acqua in Pronto Soccorso, dove ha lavorato per la maggior parte della sua carriera, ma che ora affronta con difficoltà l'adattamento al suo nuovo incarico: l'area di Pediatria. Il suo carattere aspro e brusco e la sua mancanza di abilità sociali causano continui attriti con le madri dei suoi pazienti. Sotto la sua corazza si nasconde una relazione molto complicata con la madre adottiva e una paura latente del rifiuto e dell'abbandono.

Natalia

Infine c'è Natalia, con il volto di Vicky Luengo, una giovane incinta disposta a tutto pur di diventare madre.

Nel video caricato su Mediaset Infinity la presentazione del cast e i personaggi

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l'ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Madri - Una vita d'amore, la recensione: madri una volta, madri per sempre

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell'ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall'ospedale, avanza.

Madri - Una vita d'amore ha esordito in Spagna l'8 maggio 2020. Poco dopo la serie è stata rinnovata per una seconda stagione trasmessa il 13 novembre 2020. I nuovi episodi hanno visto l'ingresso nel cast di nuovi protagonisti interpretati da Paco Tous, Jon Plazaola, Elena Irureta, Jesús Castro e Irene Arcos.

La serie è composta da quattro stagioni rilasciate in Spagna tra il 2020 e il 2022. Le prime due si compongono di 13 episodi, le successive da 8 episodi. Su Mediaset Infinity, per ora, è disponibile solo la prima stagione.