Plastic Man, Darren Aronofsky dirigerà il film DC?

Secondo alcune indiscrezioni, il regista di The Whale Darren Aronofsky starebbe sviluppando un film su Plastic Man per il DCU.

Se le voci recenti sono vere, Plastic Man potrebbe presto avere un film tutto suo. Il 10 febbraio, l'account DCULeaks ha condiviso la notizia che Darren Aronofsky sarebbe in trattativa per dirigere un film di Plastic Man per il DCU. Sebbene non sia stata confermata, la voce ha suscitato la reazione di James Gunn, che ha commentato la news insieme ad altre tre recenti rumor che girano sul DCU.

Gunn non ha detto quale dei tre rumor fosse falso, ma ha affermato che "almeno una" di quelle voci non era vera. Ciò significa che la notizia del film su Plastic Man potrebbe essere vera o meno.

Non sono state divulgate ulteriori informazioni sul presunto film di Plastic Man. Portare Darren Aronofsky nel mix del DCU non è una scelta così strana come potrebbe sembrare, dato che l'acclamato regista è noto per il suo lavoro su film particolari e unici. Inoltre si sa che Aronofsky è un fan della DC e a un certo punto aveva intenzione di dirigere un film di Batman vietato ai minori, scritto insieme a Frank Miller.

Plastic Man

Plastic Man è un personaggio a cui non è mai stato dedicato uno stand-alone sul grande schermo, anche se in passato ci sono stati alcuni tentativi. James Gunn ha raccontato nel 2023 di aver proposto alla Warner Bros. un film sul Plastic Man con Matthew Lillard, star di Scooby-Doo, che avrebbe interpretato il ruolo. Sebbene all'epoca lo studio non abbia accettato, Gunn potrebbe voler rivedere l'idea ora che è a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran.

Plastic Man è stato creato da Jack Cole ed è apparso per la prima volta in Police Comics #1, pubblicato nel 1941. Il personaggio è apparso anche in vari film, programmi televisivi e videogiochi, ma mai in un progetto DC. Plastic Man, la cui identità segreta è Patrick Edward "Eel" O'Brian, è un supereroe con la capacità di allungare e trasformare il proprio corpo in qualsiasi forma.

Nel frattempo, il DCU sarà lanciato con due progetti ufficialmente confermati. Si comincia con la serie animata Creature Commandos, in arrivo su Max nel 2024. Il primo film del DCU sarà Superman: Legacy, che arriverà nel luglio 2025.