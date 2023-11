Elon Musk, Darren Aronofsky al lavoro sul biopic dedicato all'imprenditore

A24 ha dato il via libera allo sviluppo di un biopic su Elon Musk con Darren Aronofsky incaricato di occuparsi della regia.

La biografia autorizzata di Walter Isaacson del controverso magnate della tecnologia, pubblicata a settembre, servirà da base per la sceneggiatura. Già il precedente libro di Isaacson "Steve Jobs" era stato adattato nell'omonimo film della Universal del 2015, con Michael Fassbender nel ruolo del CEO della Apple.

Le fonti di Variety dicono ci sia stata un'accesa competizione per i diritti del libro di Isaacson da parte di studios e registi, con A24 che alla fine ha battuto la concorrenza. Aronofsky, che di recente ha diretto il film candidato all'Oscar The Whale con Brendan Fraser, è noto per il suo stile cinematografico surreale, che spesso include elementi psicologici.

Tra i suoi lavori figurano Requiem for a Dream (2000), Il cigno nero (2010) e Madre! (2017). (2017). Per il suo lavoro su Il cigno nero, Aronofsky è stato candidato all'Oscar come miglior regista, mentre Natalie Portman ha vinto il premio come miglior attrice. Fraser, invece, ha trionfato come miglior attore per il succitato The Whale.

Chi è Elon Musk?

Musk è salito alla ribalta quando ha fondato SpaceX, una società di produzione di veicoli spaziali, nel 2002. È stato anche uno dei primi investitori di Tesla e alla fine ha scalato i ranghi fino a diventare presidente del colosso automobilistico (posizione da cui si è dimesso nel 2018 dopo essere stato citato in giudizio dalla SEC).

Amber Heard: la relazione con Elon Musk iniziò dopo il divorzio da Johnny Depp, sostiene la psicologa

Di recente, Musk ha preso la controversa decisione di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari, ribattezzandolo X. Da quando ha preso il controllo della piattaforma di social media, Musk ha apportato diversi cambiamenti che hanno suscitato reazioni negative, tra cui il licenziamento di un gran numero di dipendenti dell'azienda, l'addebito agli utenti per la verifica e la rimozione dei titoli dai link condivisi sul sito. Attualmente è la persona più ricca del mondo: Bloomberg e Forbes stimano che il suo patrimonio netto sia superiore a 200 miliardi di dollari.