Austin Butler star del thriller Caught Stealing diretto da Darren Aronofsky

Austin Butler sarà diretto da Darren Aronofsky nel thriller Caught Stealing, un film prodotto per Sony Pictures.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Charlie Huston, che si occuperà anche della sceneggiatura.

Il nuovo progetto del regista

The Bikeriders: Austin Butler in un'immagine

Darren Aronofsky, annunciando il suo nuovo progetto Caught Stealing, ha dichiarato: "Sono entusiasta nel collaborare con i miei vecchi amici di Sony Pictures per portare in vita l'avventura piena di adrenalina ideata da Charlie. Non vedo l'ora di lavorare con Austin Butler e la mia famiglia composta da filmmaker di New York".

Al centro della trama ci sarà Hank Thompson, un ex giocatore di baseball che si ritrova involontariamente coinvolto in una folle lotta per la sopravvivenza nel mondo del crimine della Grande Mela negli anni '90.

L'entusiasmo dello studio

Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures, ha aggiunto: "Darren è uno dei narratori audiovisivi più brillanti al mondo, e adattare questi meravigliosi libri di Charlie Huston con star Austin era un'opportunità troppo entusiasmante per non farne parte".

Butler ha collaborato con lo studio in occasione di C'era una volta a... Hollywood e di City on Fire, progetto attualmente in fase di sviluppo. Recentemente Austin è stato uno dei protagonisti di Dune: Parte II, il film diretto da Denis Villeneuve tratto dai romanzi di Frank Herbert.