Madre, clip esclusiva del film del premio Oscar Bong Joon-ho

Madre, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è un thriller hitchcockiano diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho: la pellicola del 2009 arriva nelle sale italiane giovedì 1 luglio e sarà distribuita da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografia.

La clip 'robivecchi', che potete ammirare sopra, ci porta nel mondo del film di Bong Joon-ho e si svolge all'interno della bottega del rigattiere. L'uomo riceve la visita di una donna che fa parte di un'associazione di volontariato che si prende cura degli anziani. "Ne approfitterò per fare due chiacchiere", dice il robivecchi sedendosi per ascoltarla.

La trama di Madre: una donna vive sola con l'unico figlio, un giovane timido e asociale che trascorre il tempo chiuso in casa. Quando nella loro città viene commesso un omicidio, la polizia avvia le indagini per trovare un colpevole e arresta il figlio della donna solamente perchè è privo di alibi. L'avvocato della difesa non è in grado di provare l'innocenza dell'uomo, così toccherà alla madre indagare per contro proprio per scagionare l'amato figlio.

Torna nelle sale italiane Bong Joon-ho, il regista sudcoreano che con il suo Parasite in pochi mesi ha saputo vincere la Palma d'Oro al festival di Cannes e i più importanti Oscar 2020: Miglior Film (prima volta nella storia che l'Academy a un'opera straniera), Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Film Straniero. Parasite è un film straordinario, ma è soltanto l'ultimo di sette lungometraggi con i quali il regista asiatico si è affermato come uno dei nuovi maestri del Cinema internazionale.

Madre del 2009 è una di queste pellicole, un thriller hitchcockiano con Bin Won, Ku Jin, Hye-ja Kim, Je-mun Yun, Jeon Mi-seon, Woo-hee Cheon. Il film da giovedì 1 luglio sarà distribuito in Italia da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografia.

Bong Joon-ho in questo periodo è impegnato con due sceneggiature, una in inglese e una in coreano: "Il film coreano è ambientato a Seoul e ha elementi di horror e azione. Quello in inglese è un progetto drammatico, basato su eventi realmente accaduti nel 2016. Dovrebbe essere ambientato metà negli Stati Uniti e metà in Inghilterra. Il primo potrebbe essere paragonato a Parasite, come atmosfere. Il secondo a Madre". Il regista sarà presidente di giuria alla prossima Mostra del Cinema di Venezia 2021