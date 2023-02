Madonna scherza sul viso gonfio provocando chi l'ha criticata ai Grammy

Madonna è tornata a parlare del suo viso. Non è la prima volta che la cantante sceglie di affrontare la questione apertamente sui social, anche se adesso le sue modalità sono state più canzonatorie rispetto al passato.

A seguito del suo intervento sul palco degli ultimi Grammy Awards, Madonna è stata criticata dal pubblico per via delle condizioni del suo volto, da molti considerato "gonfio" e "irriconoscibile". Così la cantante non ha tardato a chiarire la situazione sul suo profilo Instagram esprimendo tutto il suo disprezzo per questi commenti fuori luogo.

Un nuovo post su Twitter, però, sembra riaprire la questione, provocando tutti coloro che l'avevano insultata in precedenza.

"Guarda quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all'operazione è diminuito. Lol", si legge nel post recentemente pubblicato sul profilo personale di Madonna, accompagnato da una fotografia. Queste parole, ovviamente, ironizzano su tutte le persone che l'hanno precedentemente accusata di aver abusato della chirurgia estetica.