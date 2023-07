Madonna aggiorna i fan e ammette: 'Ho capito che sono fortunata a essere viva'

Madonna ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento sulla sua salute per ringraziare la famiglia e gli amici per il sostegno ricevuto.

La star della musica, dopo essere stata ricoverata in ospedale alcune settimane fa per le drammatiche conseguenze di un'infezione batterica, ha dovuto posticipare il suo tour e ora un regalo ricevuto le ha fatto capire quanto sia stata fortunata.

Il post online della star

Su Instagram Madonna ha infatti spiegato che il suo manager Guy Oseary le ha donato una polaroid che ritrae Keith Haring, mentre indossa una giacca con dipinto il volto di Michael Jackson, che è stata realizzata da Andy Warhol.

La regina del pop ha scritto: "Mi sono resa conto come sia fortunata perché sono viva. E come lo sia per aver conosciuto queste persone e così tante altre che non ci sono più".

Madonna ha aggiunto: "L'amore della famiglia e degli amici è la miglior medicina. Sono uscita un mese fa dall'ospedale e posso riflettere. Essere una madre può realmente farti concentrare sui bisogni dei tuoi figli e nel dare apparentemente senza fine... Ma quando ero davvero in difficoltà i miei figli ci sono stati per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto realmente la differenza. Lo stesso è accaduto con l'amore e con il sostegno dei miei amici".