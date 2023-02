Madonna risponde a chi ha criticato il suo viso dopo i Grammy: "Non mi sono mai scusata per le mie scelte"

Madonna si è affidata ai social per rispondere a coloro che hanno criticato il suo viso dopo i Grammy di quest'anno definendolo "irriconoscibile". L'artista ha pubblicato un lungo post in cui ha anche citato citato Beyoncé.

Senza scendere a compromessi, Madonna ha scelto i suoi social ufficiali per dare una risposta a coloro che hanno commentato il suo aspetto durante e dopo la notte dei Grammy. La cantante si è detta entusiasta per aver avuto l'occasione di presentare Sam Smith e Kim Petras, accompagnando così la prima donna trans ad esibirsi alla cerimonia di premiazione e vincere un Grammy. Subito dopo, ha lanciato un messaggio diretto a coloro che hanno scelto di concentrarsi sul suo aspetto invece che su un momento storico.

"Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, che riguardava il ringraziamento per il coraggio di artisti come Sam e Kim, molte persone hanno scelto di parlare solo di mie foto in primo piano scattate con una fotocamera con obiettivo lungo da un fotoreporter che distorcerebbe la faccia di chiunque!!" scrive la cantante sul suo profilo Instagram ufficiale.

"Ancora una volta mi ritrovo vittima di misoginia e discriminazioni in base all'età che pervadono il mondo in cui viviamo" scrive ancora Madonna. "Un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che superano i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano ad essere volitive, laboriose e avventurose".

Le parole dell'artista non si sono fermate. Madonna ha infatti proseguito dichiarando con forza che "non mi sono mai scusata per nessuna delle scelte creative che ho fatto né per il modo in cui appaio o mi vesto e non inizierò adesso. Sono stata attaccata dai media dall'inizio della mia carriera ma capisco che questo è un test e sono felice di essere una pioniera in modo che tante altre donne non avranno di questi problemi negli anni a venire".

Madonna è poi andata avanti citando "le parole di Beyoncé, 'Non mi spezzerai l'anima'".

"Non vedo l'ora di vivere molti altri anni di comportamento sovversivo - andando oltre i confini - resistendo al patriarcato - e soprattutto godendomi la vita" ha concluso Madonna accompagnando alle sue parole immagini dal dietro le quinte della notte dei Grammy.