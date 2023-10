Madonna: la figlia Lourdes Leon ricrea il video di Frozen in omaggio alla cantante

La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha ricreato l'iconico videoclip di Frozen della madre nel video che accompagna il suo nuovo brano Spelling.

Pubblicato con il suo nome d'arte, Lolahol, Spelling vede la Leon incanalare la strega che è in lei, nel video girato shot for shot uguale al video musicale di Frozen di Madonna, compresa la scena di apertura in cui levita dal suolo, proprio come fece sua madre nel 1998.

Mentre la canzone procede, Leon evoca un'altra sequenza di Frozen, in cui il suo corpo evapora in uno stormo di corvi prima che un grosso doberman entri nell'inquadratura in primo piano, imitando quella del video di Madonna.

Entrambi i video si concludono con le rispettive interpreti che contorcono i loro corpi in piedi accanto a dei ballerini, anche se nel clip di Leon la sua squadra di supporto è composta da interpreti diversi, mentre nel video di Madonna i coprotagonisti della cantante erano versioni diverse di se stessa.

Leon ha collaborato con la madre in altre occasioni, tra cui nella canzone del 2012, Superstar, dall'album MDNA di Madonna, e in diversi intermezzi video che hanno fatto parte del tour Madame X di Madonna nel 2019.