Madonna: la realizzazione del film biografico con star Julia Garner è in pausa mentre la popstar va in tour

Il film biografico sulla vita e sulla carriera di Madonna sembra sia stato messo in pausa a causa del tour mondiale in cui sarà impegnata la star della musica nei prossimi mesi.

La cantante doveva infatti essere la regista del progetto con protagonista Julia Garner, scelta al termine di un lungo casting.

Madonna, secondo alcune indiscrezioni riportate da Variety, si sta totalmente concentrando sul suo tour, che ha già registrato il tutto esaurito in città come New York, Londra e Parigi.

La realizzazione del film sembra avverrà comunque in futuro, anche se i portavoce della popstar, di Julia Garner e di Universal Pictures non hanno rilasciato commenti.

Madonna a Sanremo nel 1998

Il film era stato annunciato nel 2020 e lo sviluppo è stato proseguito fino agli ultimi mesi del 2022. Madonna ha lavorato alle due bozze della sceneggiatura in collaborazione con Diablo Cody e successivamente con Erin Cressida Wilson.

Garner ha ottenuto la parte dell'icona della musica in estate, battendo la concorrenza di colleghe come Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e Bebe Rexha.