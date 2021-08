Madonna a Ostuni: la cena scatenata tra Bella Ciao, figli e danze sfrenate (VIDEO)

Madonna ha condiviso su Instagram un video che la mostra mentre si gode una cena scatenata a Ostuni, in Puglia, accompagnata dal fidanzato e dai suoi figli. La popstar si è lasciata andare a danze sfrenate e, insieme ai presenti, ha intonato a gran voce Bella Ciao.

Questa settimana, Madonna ha scelto di tornare in Italia per festeggiare il suo 63esimo compleanno e godersi qualche giorno di relax nel Bel Paese. Per l'esattezza, la regina del pop ha deciso di trascorrere del tempo con i suoi affetti più cari in Puglia. Il party vero e proprio si è tenuto tra domenica e lunedì nell'incantevole resort di Borgo Egnazia, a Savelletri (Fasano). Un'atmosfera da sogno che Madonna conosce bene, essendo venuta in Puglia diverse volte negli ultimi anni. Martedì, invece, la popstar ha preso un treno regionale e si è recata a Lecce, dove è stata accolta dal calore dei fan ed ha optato per una passeggiata nel centro della città.

Nelle scorse ore, infine, Madonna si è spostata a Ostuni, dove si è intrattenuta a cena con l'attuale fidanzato, suo figlio Rocco Ritchie e i figli adottivi Estere, Stella, Mercy, David. Un video condiviso proprio dalla cantante su Instagram, mostra il suo arrivo in città e l'atmosfera gioiosa nella quale si è tenuta la cena. Una tavola piena di persone ed un pasto che è stato accompagnato anche dai canti e dal ritmo dei tamburelli. A risuonare, all'interno del locale, sono state soprattutto le voci dei presenti che intonavano Bella Ciao, canto popolare italiano che, a quanto pare, piace particolarmente alle star americane (e non solo).

Negli scorsi giorni, ad esempio, Anthony Hopkins si è fatto riprendere mentre faceva un bagno in piscina e cantava proprio Bella Ciao. L'attore statunitense, così come Madonna ed un gran numero di stelle di Hollywood, ha scelto l'Italia per trascorrere le proprie vacanze. Ricordiamo che Madonna ha origini italiane, nello specifico abruzzesi: i suoi nonni paterni, Gaetano Ciccone e Michelina di Iulio, sono nati rispettivamente nel 1901 e nel 1902 a Pacentro, un piccolo paese a 10 km da Sulmona.