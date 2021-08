Madonna torna in Puglia per il suo compleanno: la star festeggia e canta Tanti Auguri (VIDEO)

Madonna ha scelto di festeggiare in Puglia il suo 63esimo compleanno italiano: tanti amici ed un party organizzato in un contesto da sogno.

Ancora una volta, Madonna ha scelto di festeggiare il suo compleanno in Italia, esattamente in Puglia, nel resort di Borgo Egnazia, a Savelletri (Fasano). Diverse foto ed alcuni video apparsi sui social mostrano la cantante circondata dai suoi amici che le cantano Tanti Auguri in uno scenario assolutamente da sogno.

Proprio oggi, lunedì 16 agosto, Louise Veronica Ciccone compie 63 anni. Un'occasione speciale che merita una location speciale: quando si è trattato di scegliere il luogo in cui festeggiare il proprio compleanno, la star americana, nota a livello mondiale semplicemente come Madonna, non ci ha pensato due volte. La scelta definitiva non poteva che ricadere sull'Italia, il suo paese di origine che, nel corso degli anni, le ha dimostrato sempre affetto incondizionato, riservandole un trattamento speciale ogni volta che la cantante ha raggiunto il Bel Paese per i propri concerti o semplicemente per godersi un periodo di vacanza.

Nelle ultime ore, diversi scatti condivisi sul web ritraggono Madonna mentre festeggia il suo compleanno, circondata dai suoi amici più cari. In un video, invece, possiamo anche sentire i presenti al party mentre intonano Tanti Auguri. Lo scenario, in cui il calore delle candele si sposa con il bianco delle strutture circostanti, lascia percepire tutta la magia del momento. Per l'esattezza, Madonna ha scelto di festeggiare nel resort di Borgo Egnazia, luogo a cui ormai si è affezionata e dove torna spesso. Era successo, ad esempio, anche nel 2017, quando la cantante aveva raggiunto l'Italia in compagnia dei suoi figli. Risale al 2015, invece, la sua prima visita a Savelletri, frazione del comune di Fasano di cui si è innamorata sin da subito. All'epoca, Madonna condivise sui social la foto di un tramonto, con scritto "la strada per il paradiso".