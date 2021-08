Madonna a Lecce: la cantante arriva col treno regionale e passeggia per la città (FOTO e VIDEO)

Madonna è partita da Borgo Egnazia (a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi) con un treno regionale ed ha raggiunto Lecce per concedersi un giro per la città.

Dopo aver festeggiato gli anni a Borgo Egnazia (a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi), Madonna è salita a bordo di un treno regionale, ha raggiunto la città di Lecce e si è goduta una passeggiata tra le strade del centro, come mostrano le foto condivise dai fan sui social.

Questa settimana, Madonna ha scelto la Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza e festeggiare il suo 63esimo compleanno. Un'occasione speciale, per la quale la cantante ha scelto di tornare in Italia, negli stessi luoghi in cui era già stata negli scorsi anni e dove, evidentemente, deve aver lasciato un pezzo di cuore. Le foto della festa, scattate nel weekend, mostrano Madonna circondata da amici ed affetti, in un contesto tanto semplice quanto incantevole.

Nelle ultime ore, invece, a circolare sono le immagini che ritraggono la regina del pop mentre passeggia per il centro di Lecce. Madonna ha raggiunto la provincia pugliese con un treno regionale che l'ha fatta arrivare alla stagione centrale della città intorno alle 14:45, dove dei fan l'hanno accolta e l'hanno poi "accompagnata" in questo tour, a cui ovviamente ha preso parte anche il suo staff. Insomma, un vero e proprio amore per il Salento, già dimostrato nel 2016 e 2017, quando era venuta in Puglia insieme ai suoi figli: intorno alle 16, Madonna si è intrattenuta nei pressi del Duomo, dove è stata fotografata da fan, turisti e curiosi.

Update : per questa occasione Madonna avrebbe preso in affitto il Salento Express, un treno storico che collega Otranto a Gallipoli e che per la popstar e la sua compagnia (amici, figli, staff) avrebbe modificato tratta, fermandosi infine a Lecce.

Negli scorsi giorni, MTV ha annunciato la messa in onda di Madame X, l'attesissimo documentario dedicato proprio a Madonna. Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario riprende le incredibili esibizioni teatrali della tournée dell'icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo. Quest'esperienza intima e senza precedenti condurrà gli spettatori in un'avventura avvincente e audace con protagonista l'intrepido personaggio di Madonna, Madame X, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più oscuri.