Anthony Hopkins in Toscana, canta Bella Ciao e grida orgoglioso: "Sono italiano!" (VIDEO)

Anthony Hopkins si sta godendo ancora dei giorni di relax in Toscana, come testimonia il video su Instagram in cui l'attore canta Bella Ciao e ribadisce il suo amore per l'Italia.

Anthony Hopkins ha pubblicato un video su Instagram in cui è possibile vederlo mentre, sulle note di Bella Ciao, si gode il bagno in una piscina della Toscana. Subito dopo, l'attore alza le braccia al cielo e grida con orgoglio: "Sono italiano!".

Dopo aver conquistato il suo secondo Oscar come Miglior attore protagonista per The Father (il primo risale al 1992 per Il silenzio degli innocenti), Anthony Hopkins ha scelto di trascorrere del tempo in Italia. Un periodo di relax nel Bel Paese che prosegue ancora oggi, come testimonia il recente post apparso sulle pagine social dell'attore. Un breve filmato mostra infatti Hopkins in una piscina, mentre alle sue spalle è possibile vedere il verde della Toscana. In sottofondo si sentono le note di Bella Ciao e l'attore segue il ritmo della canzone con la bocca prima di alzare le braccia al cielo e gridare con orgoglio: "Sono italiano!".

Insomma, anche questa volta Anthony Hopkins non ha perso l'occasione per ribadire il proprio amore per l'Italia. "Sotto il sole della Toscana. La bella Italia", si legge nella didascalia del post. Nelle scorse settimane, l'attore di Hannibal si è fatto immortalare mentre si muoveva tra i fornelli di una cucina romana e, prima ancora, mentre visitava Arezzo e Reschio, cittadina umbra in provincia di Perugia.

Per quanto riguarda il suo ultimo film, The Father - Nulla è come sembra, si tratta di un dramma basato sull'opera teatrale Il padre (Le père), scritta da Florian Zeller. Accanto ai premi Oscar Anthony Hopkins e Olivia Colman, completano il cast del film Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell e Olivia Williams.