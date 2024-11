Madonna sta scrivendo e dirigendo un biopic su sé stessa, ma Hollywood non è interessata

Sembra che non sarà facile per Madonna trovare i finanziamenti per il biopic su sé stessa che vorrebbe dirigere.

Madonna si è imbarcata due volte nel ruolo di regista, con W.E. - Edward e Wallis e con Sacro e profano, ma questo non sembra essere bastato alla pop star che ora è alla ricerca di finanziamenti per scrivere e dirigere un costoso biopic su sé stessa.

La cantante avrebbe dovuto dirigere il suo terzo film, basato sulla storia della sua vita, con Julia Garner nel ruolo di protagonista. Il progetto è stato inizialmente abbandonato. Non sono state fornite motivazioni. Tuttavia, sembra che Madonna non si sia arresa e abbia sfogato le sue frustrazioni su Instagram.

I commenti e la perseveranza di Madonna

Ecco cosa ha scritto la cantante nel suo ultimo post: "Dopo aver lottato per giorni a Los Angeles, ascoltando produttori e agenti che mi dicevano perché non potevo fare il mio film - ci ho lavorato per 4 anni!!! - Ridimensionare la scala - pensare più in piccolo - dicono - ho capito che tutto nella mia vita sarà messo in discussione. Non ci sono corse facili per me. Credo che dovrei esserne grata... Mi costringe a pensare fuori dagli schemi. Non ho avuto una vita normale. Non posso farcela in modo normale. Trascorrere del tempo con i miei amici creativi è stato il carburante di cui avevo bisogno per andare avanti! Siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo essere ancora più impavidi!!! Arte = sopravvivenza. Non possiamo ridurci e rimpicciolirci. Se si vuole qualcosa con sufficiente intensità nella vita, l'intero universo cospirerà per far sì che la si ottenga. Dovrei trasformare la storia della mia vita in una serie o in un lungometraggio?"

Madonna nel video di Vogue

Il biopic si intitola "Who's That Girl", un riferimento sia al film commedia del 1987 di Madonna che al suo omonimo singolo. Il progetto è stato annunciato per la prima volta dalla Universal nel settembre 2020 e la sceneggiatrice di Juno Diablo Cody ha lavorato a una prima bozza. Non ha funzionato. Erin Cressida Wilson è entrata in scena per scrivere una nuova bozza, con Madonna indicata come co-sceneggiatrice, ma anche questa non ha funzionato. Ora Madonna sta scrivendo l'intero film.

In precedenza la cantante aveva descritto il film come la sua "lotta come artista che cerca di sopravvivere in un mondo di uomini come donna. Il racconto felice, triste, folle, pazzo, buono, cattivo e brutto dell'ascesa di una superstar".

Madonna nel video American Life

Perché la Universal dovrebbe correre il rischio di finanziare Madonna che scrive e dirige un film su sé stessa? La Garner però sembra una scelta di casting azzeccata per interpretare una versione più giovane della cantante. Chissà se il film verrà mai realizzato, ma Madonna sembra convinta di sì.