Madonna: la vita e la carriera della regina del pop diventeranno una miniserie Netflix

Madonna collaborerà con Shawn Levy per sviluppare una nuova miniserie Netflix ispirata alla sua vita, ecco i primi dettagli.

La vita e la carriera di Madonna saranno alla base di una nuova miniserie targata Netflix che verrà sviluppata dall'artista in collaborazione con Shawn Levy.

Il filmmaker, tramite la sua casa di produzione 21 Laps, ha da tempo un accordo in esclusiva con la piattaforma di streaming.

Il nuovo progetto biografico

Secondo le fonti di Deadline, Madonna e Levy stanno parlando da tempo del progetto che, tuttavia, non è legato al film che avrebbe dovuto essere prodotto da Universal. Julia Garner avrebbe dovuto essere la Regina del Pop nel film, la cui produzione non è poi mai andata oltre le prime fasi di sviluppo.

Madonna aveva co-scritto la sceneggiatura del film e, attualmente, non è stato svelato se farà parte del team di autori dello show televisivo.

L'artista, descrivendo il lavoro compiuto sullo script, aveva dichiarato che sul grande schermo si sarebbe mostrata la sua lotta come donna e artista che cerca di sopravvivere in un mondo di uomini. Il progetto biografico avrebbe dovuto essere un racconto felice, triste, folle, pazzo, buono, cattivo e brutto dell'ascesa di una superstar.

Universal, tuttavia, ha arrestato lo sviluppo del film. Madonna, considerando la notizia trapelata oggi online, sembra però intenzionata a portare la sua storia sugli schermi.

Chi sta lavorando alla miniserie

Shawn Levy, oltre al successo Stranger Things, ha lavorato per Netflix producendo altri show come Tutta la luce che non vediamo.

Madonna è la cantante di maggior successo nella storia della musica, avendo venduto oltre 400 milioni di album in tutto il mondo. Nel 2008 l'artista è inoltre entrata nella Rock and Roll Hall of Fame.

La star di Ozark, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere coinvolta anche nel progetto per il piccolo schermo come protagonista, collaborando quindi nuovamente con Netflix.