Madonna: il fratello maggiore Anthony Ciccone morto a 66 anni

Il fratello maggiore di Madonna, Anthony Ciccone, è morto all'età di 66 anni. La notizia è stata postata via Instagram dal cognato dell'icona pop Joe Henry, sposato alla sorella di Madonna, Melanie Ciccone.

Nel suo commosso post, il cantautore e produttore ha descritto Anthony Ciccone, uno dei sette fratelli di Madonna, come un "personaggio complesso".

"Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato questa terra l'altra sera. Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanto tempo fa. Come nota qui il fratello Dave Henry (che ha scattato questa fotografia), Anthony era un personaggio complesso; e dio sa: abbiamo avuto le nostre difficoltà, come capita ai veri fratelli".

Henry ha proseguito: "Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane, con le mani tese sul tavolo. Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) sia lì, in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione".

Madonna ha messo 'mi piace' al post del cognato, senza però rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Madonna risponde a chi ha criticato il suo viso dopo i Grammy: "Non mi sono mai scusata per le mie scelte"

Secondo quanto riferito, Anthony Ciccone aveva lottato con l'alcolismo ed era un senzatetto da diversi anni. Nel 2013, aveva ricevuto nove punti di sutura alla fronte dopo aver resistito all'arresto in un bagno pubblico nel Michigan. Il suo livello di alcol nel sangue all'epoca era di 0,40, secondo l'Associated Press.

Ciccone ha parlato in un'intervista del 2011 accusando Madonna e il resto della sua famiglia di non preoccuparsi di lui. "Sono uno zero ai loro occhi, una non persona. Sono imbarazzante", ha detto al Daily Mail. "Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe o non se ne preoccuperebbe per sei mesi."