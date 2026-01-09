Madonna, critiche feroci per La Bambola: "Orrenda!". Non basta la difesa di Patty Pravo sui social

Madonna canta la sua personale versione dell'iconica canzone di Patty Pravo e Guillermo Mariotto storce il naso in tv. A pensarla diversamente, però, è proprio la cantante veneziana che vedremo tra poche settimane a Sanremo.

Quando una leggenda della musica internazionale tocca un classico italiano amatissimo, la reazione non può che far discutere (nel bene o nel male). La nuova versione de La bambola, incisa da Madonna per una campagna pubblicitaria firmata Dolce & Gabbana, è diventata immediatamente virale sui social dove ha scatenato una valanga di commenti. Ma non è mancata nemmeno qualche stilettata televisiva.

A riportare tutti coi piedi per terra, infatti, ci ha pensato Guillermo Mariotto, stilista e giurato di Ballando con le Stelle, che ospite da Caterina Balivo a La volta buona ha detto la sua senza se e senza ma. Niente paletta questa volta, solo una stroncatura vecchia maniera.

Madonna, Patty Pravo e La bambola: un omaggio che fa discutere

La cover de La bambola di Patty Pravo arriva come un'operazione nostalgica ma anche molto pop, perfettamente in linea con lo stile della pubblicità D&G della quale è colonna sonora. Madonna canta in italiano uno dei brani simbolo del 1968, inserendolo in uno spot di profumo dal forte immaginario glamour.

Un omaggio evidente alla canzone ma anche alla moda e allo stile italiano, dal momento che il progetto è legato alla maison milanese. Il risultato? Per alcuni affascinante, per altri discutibile. Di certo, impossibile da ignorare.

La stroncatura di Guillermo Mariotto a La volta buona

A spezzare l'incanto tutto social (il video è diventato immediatamente virale, come era facile immaginare) ci ha pensato Guillermo Mariotto, che nel salotto di Caterina Balivo non ha usato mezzi termini. "È orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara", ha detto lo stilista italo-venezuelano liquidando la versione di Madonna con una battuta caustica. Ma chi lo conosce come giurato di Ballando con le Stelle lo sa: lui è fatto così.

Non è tutto. Mariotto ha aggiunto anche una frecciatina sull'età della popstar e regina del pop, commentando: "Anche Madonna c'ha la sua certa...". Un'uscita che ha subito acceso il confronto in studio e che, alla fine, si è ritorta contro. "Ha la tua stessa età, che vuoi", ha subito replicato Caterina Balivo, ma il suo ospite rimane irremovibile e conclude: "Per me è diverso. C'è un'età per ogni orario". Mah, sarà.

Il cuoricino di Patty Pravo a Madonna è la risposta più elegante

Patty Pravo

Nel frattempo, lontano dagli studi televisivi, la stessa Patty Pravo ha scelto una reazione molto più silenziosa ma non meno significativa. Su Instagram, sotto il video della pubblicità di cui Madonna è protagonista, la cantante veneziana ha lasciato un semplice cuoricino. Da parte sua nessuna dichiarazione ufficiale e nessuna polemica: basta un cuore per mettere a tacere le malelingue.

Comunque la si pensi, la cover de La bambola per D&G ha centrato l'obiettivo principale: far parlare di sé. Che piaccia o no, l'operazione ha riacceso i riflettori su un classico della musica italiana e ha messo a confronto generazioni, gusti e sensibilità. E ci ricorda di una cosa: Patty Pravo sarà a Sanremo quest'anno e noi non vediamo l'ora di vederla salire sul palco dell'Ariston.