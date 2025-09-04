Julia Garner conferma il biopic su Madonna: “È un work in progress”

L'attrice, tra i protagonisti del film MCU I Fantastici Quattro - Gli inizi, ha ribadito che il progetto del film biografico sulla popstar non è tramontato.

Julia Garner da tempo ormai è stata designata come interprete sullo schermo del film biografico dedicato alla vita della leggenda della musica anni '80 e '90 Madonna.

Dopo una serie di rinvii, l'ultimo aggiornamento sul progetto arriva proprio dall'attrice, reduce dalla performance nel ruolo di Silver Surfer in I Fantastici Quattro - Gli inizi.

Julia Garner conferma il biopic su Madonna

Intervistata su W Magazine, Julia Garner ha confermato che il progetto è ancora in corso e che il ruolo di Madonna è stato assegnato proprio a lei: "Non posso dire troppo al riguardo ma sì, è un work in progress".

Madonna a Sanremo nel 1998

L'attrice ha svelato anche i titoli di alcune delle sue canzoni preferite di Madonna: "Adoro Borderline, probabilmente è la mia preferita. Amo praticamente tutta Madonna, è quello che sto cercando di dire".

Il biopic su Madonna nato più di tre anni fa

Sono passati più di tre anni da metà 2022, quando Julia Garner venne indicata come prima scelta per il ruolo di Madonna. Tuttavia, a gennaio 2023 emersero notizie sulla cancellazione del progetto ma l'anno successivo la stessa Madonna smentì tutto, affermando che il film si sarebbe fatto.

A luglio, la stessa Julia Garner aveva confermato che il film non è mai stato accantonato e che la lavorazione prosegue. Nonostante quest'ultimo aggiornamento di Garner non ci sono informazioni dettagliate sul processo di creazione del film biografico.

Julia Garner è diventata nota grazie al ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark, mentre al cinema ha recitato in film come La fuga di Martha, Noi siamo infinito, Sin City - Una donna per cui uccidere, Good Kids, Wolf Man, I Fantastici Quattro - Gli inizi nel ruolo di Silver Surfer, e da poche settimane è al cinema con Weapons, l'ultimo film di Zach Cregger.