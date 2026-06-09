Madonna, il suo biopic Confessions II sarà un film-evento con 15 star tra Cumberbatch e Carpenter

Madonna accende l'attesa per Confessions II con un cortometraggio visionario popolato da quindici volti celebri. Tra rave, richiami alla sua carriera e immagini simboliche, il progetto offre anche un indizio importante sul biopic dedicato alla sua vita e sul ruolo di Julia Garner.

Madonna annuncia un nuovo capitolo della propria carriera con un film di tredici minuti, che assomiglia a un sogno febbrile, a una festa notturna e a una dichiarazione d'intenti allo stesso tempo. Confessions II - The Film accompagna l'arrivo del nuovo album, ma soprattutto sembra aprire una finestra sul futuro dell'artista, compreso quel biopic che da anni continua a far parlare di sé.

Un rave popolato di stelle e un passaggio di testimone simbolico

Nel giro di pochi minuti sfilano musicisti, attori, modelle e sportivi. Da Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch, passando per Kate Moss, Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Archie Madekwe e la figlia di Madonna, Lourdes Leon. Una parata di ospiti che avrebbe già attirato l'attenzione da sola, ma il momento destinato a far discutere è un altro.

Madonna in una immagina promozionale

In una delle sequenze più suggestive del cortometraggio, Madonna attraversa una folla immersa nelle luci di un rave. Tra i corpi che danzano emerge all'improvviso Julia Garner, con capelli biondo platino e rossetto acceso, un'immagine che richiama immediatamente la Madonna degli anni Ottanta. Lo scambio di sguardi dura pochi secondi, eppure basta per alimentare nuovamente l'interesse attorno al film biografico che la cantante sta sviluppando da tempo.

Non è la prima volta che le due artiste intrecciano i loro percorsi. Garner era già salita sul palco durante il Celebration Tour e negli ultimi mesi le indiscrezioni sul suo coinvolgimento nel progetto cinematografico si sono moltiplicate. Qui, però, il riferimento appare molto più esplicito: quasi una staffetta simbolica tra la donna che ha costruito il mito e l'attrice chiamata a raccontarlo sul grande schermo.

Tra riferimenti al passato e indizi sul film dedicato alla sua vita

Il cortometraggio procede come una lunga caccia al dettaglio. Ogni scena sembra nascondere un richiamo a un episodio della carriera della cantante. In un bagno affollato Madonna consegna una demo musicale a un personaggio misterioso, un evidente rimando ai suoi primi anni nella scena notturna newyorkese. Altrove compaiono immagini che ricordano videoclip storici, mentre alcune sequenze recuperano atmosfere che hanno accompagnato la sua ascesa nel mondo della musica.

Madonna nel video Hung Up

Tra i volti presenti spicca anche Odessa A'zion, protagonista di un momento che ha già acceso nuove teorie tra i fan. Molti vedono nella sua presenza un possibile collegamento con il biopic, soprattutto considerando il rapporto speciale che legava Madonna alla sua amica storica Debi Mazar durante gli anni del celebre locale Danceteria.

Nel frattempo, il progetto cinematografico continua a prendere forma. L'idea, raccontata più volte dalla stessa artista negli anni, è quella di ripercorrere il cammino di una giovane donna determinata a trovare spazio in un ambiente dominato dagli uomini. Una storia fatta di trionfi, cadute, intuizioni e ostinazione, lontana dall'immagine patinata della superstar già affermata.

Per ora Confessions II - The Film funziona come un assaggio di ciò che verrà. Un mosaico di musica, memoria e provocazione che conferma una cosa: dopo oltre quarant'anni di carriera, Madonna continua a raccontarsi senza scegliere la via più prevedibile. E forse è proprio questa la ragione per cui ogni suo nuovo progetto riesce ancora a trasformarsi in un evento.