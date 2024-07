Madonna: suo figlio David fruga in giro alla ricerca di cibo da quando ha lasciato la casa di sua mamma

Il figlio di Madonna, David Banda, ha rilasciato serenamente alcune rivelazioni sulla sua vita, il modo in cui si procacci il cibo a New York e le difficoltà che deve superare, senza alcun aiuto economico da parte di sua madre.

Il figlio della pop star Madonna ha recentemente condiviso un lato inedito della sua vita dopo essersi trasferito dal lussuoso appartamento della madre nell'Upper East Side di New York City. In una confessione innocente, David Banda ha rivelato in live su Instagram di aver dovuto adattarsi a una nuova realtà, imparando a cavarsela da solo anche in condizioni piuttosto difficili.

David Banda: il figlio di Madonna affronta le difficoltà della vita a New York

"È bello vivere l'esperienza delle nove di sera, di avere fame e di realizzare che non ho abbastanza soldi per procurarmi del cibo e rovistare," ha detto l'adolescente. "È divertente essere giovani." David Banda, che ora vive nel Bronx con la sua ragazza Maria Atuesta, ha deciso di affrontare questa nuova fase della sua vita con spirito avventuroso e resiliente, nonostante il patrimonio netto di sua madre Madonna sia stimato a 850 milioni di dollari.

Madonna durante una performance del suo Blonde Ambition Tour

Per guadagnare qualche soldo extra, Banda, 18 anni, ha iniziato a dare lezioni di chitarra. "Mi piace. Non sono solo, ho la mia ragazza," ha spiegato, mostrando un atteggiamento positivo verso il suo nuovo stile di vita indipendente. Questo passaggio alla vita autonoma segna un importante capitolo per Banda, che ha sempre avuto il supporto della madre, specialmente durante i momenti difficili come lo spavento per la salute di Madonna l'anno scorso, quando è finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica.

Nonostante la distanza fisica dalla casa della madre, il legame tra Banda e Madonna rimane forte. Durante il periodo di recupero della pop star, Banda è stato al suo fianco. Recentemente, in occasione del 65° compleanno di Madonna, i due sono stati avvistati all'aeroporto JFK, pronti per una breve vacanza.