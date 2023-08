Madame Web: Sydney Sweeney ha confermato il suo ruolo nel film

L'attrice Sydney Sweeney, in una lunga intervista su Variety, ha parlato del personaggio che interpreta in Madame Web e di come si è preparata alle riprese.

Il ruolo di Sydney Sweeney nel film Madame Web è stato confermato da un'intervista pubblicata su Variety in cui la giovane attrice parla del suo futuro.

La star di Euphoria ha inoltre svelato come si è preparata al suo debutto nell'universo dei cinecomic.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sul prossimo progetto prodotto da Marvel e Sony.

Un personaggio importante nell'universo Marvel

Nel film Madame Web, in arrivo nelle sale a febbraio, Sydney Sweeney interpreta Julia Carpenter, la giovane che nei fumetti diventa poi Spider-Woman. L'attrice ha ricordato come si sia agitata non appena ho ottenuto il ruolo: "Sono andata dritta in fumetteria e ho comprato ogni fumetto in cui si parlava del mio personaggio".

Sydney ha poi sottolineato come sia convinta che il cinecomic con star Dakota Johnson sarà un successo ai box office. L'attrice ha fatto notare: "Penso che sia diverso da quello che le persone si aspettano sia un film di supereroi. Citate le mie parole! Quella è una frase da riportare perché i tabloid daranno spazio a tutto il resto!".

Sweeney ha inoltre confermato che spera il suo ruolo possa tornare nel Marvel Cinematic Universe e sembra aver ammesso implicitamente che potrebbe in futuro avere un film da assoluta protagonista.

Sydney Sweeney: "I social media possono essere davvero dannosi"

I dettagli del film

Nel cast del film, oltre a Dakota Johnson e Sydney Sweeney, ci sono anche Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merceed, Tahir Rahim e Mike Epps.

Alla regia del film c'è S.J. Clarkson, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Creata dallo scrittore Denny O'Neil e dall'artista John Romita Jr., la chiaroveggente Madame Web/Cassandra Webb ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #210 degli anni '80. Webb è parzialmente paralizzata e cieca a causa della miastenia grave. Suo marito, Jonathan Webb, ha creato un sistema di supporto vitale specializzato fatto di tubi a forma di ragnatela. Webb ha trasmesso le sue abilità a Julia Carpenter/Spider-Woman poco prima di morire per mano di Sasha Kravinoff. Le sue capacità psichiche hanno avuto una grande influenza su Spider-Man sia nei fumetti che nella serie animata degli anni '90, dove ha raccolto diverse varianti di Spider-Man da tutto il multiverso per impedire a Spider-Carnage di distruggerlo.