Sydney Sweeney: 'I social media possono essere davvero dannosi'

Sydney Sweeney ha svelato la sua opinione riguardante i social media, sostenendo che possono creare dei veri danni.

La star di Euphoria, intervistata dal podcast di The Wrap, ha spiegato in che modo cerca di gestire la situazione e le interazioni online.

Le riflessioni della giovane star

L'attrice Sydney Sweeney, rispondendo a una domanda sulla gestione dei social media, non ha esitato ad ammettere: "Si tratta di qualcosa che sto ancora cercando di capire quotidianamente".

La star di Euphoria ha ricordato: "Nessuno ti prepara, o ha delle risposte riguardanti ciò che è giusto e quello che è sbagliato".

Sydney ha sottolineato: "Alle volte è una fantastica opportunità e piattaforma che permette a tutti di entrare in connessione, imparare e condividere. Ma al tempo stesso, per qualcuno, può causare dei veri danni. Possono diffondere odio ed essere realmente cattivi. Si possono diffondere delle false informazioni".

Sweeney ha confermato: "Si tratta di una realtà davvero difficile in cui muoversi. Dovete però capire che per me le persone non sanno tutta la storia. Vedono una foto ed è tutto lì. O vedono una frase e non il contesto dietro una conversazione che hai con qualcuno. E c'è così tanto che può essere interpretato in modo sbagliato e cambiato per adattarsi agli obiettivi di qualcuno. Devo semplicemente capirlo e non posso controllarlo perché richiederebbe realmente molto impegno e sarebbe davvero difficile. E penso che nessuno, in realtà, voglia sentire la verità. Quindi, in un certo senso, lo accetti e basta".