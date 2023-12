Madame Web: i nuovi poster ufficiali mostrano tutte le protagoniste del film Sony

Su Twitter Sony Pictures ha pubblicato due nuovi poster ufficiali di Madame Web, il film basato sui fumetti Marvel Comics con protagonista Dakota Johnson che uscirà al cinema il 14 febbraio 2024 negli Stati Uniti (deve essere ancora annunciata la data d'uscita italiana).

I poster ritraggono la Johnson, che nel film interpreta Cassandra Webb, in compagnia di Julia Carpenter (interpretata da Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor), Anya Corazón (Isabela Merced) e il villain Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Il resto del cast include Adam Scott (che interpreterà Ben Parker da giovane) ed Emma Roberts (Mary Parker, madre di Peter).

Madame Web, l'autore del villain dei fumetti Ezekiel Sims "confuso" dal trailer

L'autore di fumetti di Spider-Man che ha creato il cattivo di Madame Web è confuso dal trailer quanto il pubblico. J. Michael Straczynski, ideatore dell'antagonista Ezekiel Sims, ha condiviso i suoi pensieri sul trailer del film Sony diffuso pochi giorni fa.

"Ebbene, questo è appena successo", ha twittato Straczynski, condividendo un articolo intitolato "Il primo trailer di Madame Web presenta Spider-Woman, focus sul villain". "È sicuramente il personaggio che ho creato per Spidey, ma sembra che lo abbiano mescolato con Morlun. (Non chiedete dettagli perché è la prima volta che ne sento parlare, quindi la mia ipotesi è altrettanto valida, come le vostre)".