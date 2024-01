Madame Web, Dakota Johnson: 'L'esperienza col blue screen è stata folle, ma non so se il film sarà buono'

Dakota Johnson sarà protagonista del nuovo film Columbia Pictures e Sony sul personaggio Marvel, Madame Web, diretto da S.J. Clarkson. L'attrice, famosa per il ruolo di Anastasia Steele nella saga di Cinquanta sfumature, in un'intervista ha parlato dell'esperienza particolare vissuta con il blue screen sul set dell'ultimo film.

"Non ho mai fatto un film in cui ti trovi su uno schermo blu, ci sono esplosioni finte che scoppiano e qualcuno dice 'Esplosione!' e tu devi recitare come se ci fosse davvero un esplosione. Per me è stato assolutamente psicotico. Pensavo 'Non so se verrà bene! Spero di aver fatto un lavoro decente!'".

Fiducia nella regista

Dakota Johnson ha rimarcato la grande fiducia riposta in S.J. Clarkson, la regista di Madame Web:"Mi fidavo di lei! Lavora così duramente, e non ha mai staccato gli occhi da questo film da quando abbiamo iniziato".

L'attrice ha raccontato in che modo si è avvicinata al progetto di Madame Web:"Mi è stato mandato questo copione, e ho pensato 'Non so se mi vedo come supereroina'". Ma il fascino di Cassandra l'ha conquistata:"Ero in qualche modo affascinata dai suoi superpoteri. Avevo la sensazione di 'Oh, mi piacerebbe davvero questa supereroina. Mi piacerebbe vedere una giovane donna il cui superpotere è la sua mente'".

Johnson ha ricordato anche le sequenze action in cui è stata coinvolta:"Pare che io sia davvero brava! Posso fare cose pazzesche con un'auto. Ho guidato un'ambulanza. Ho guidato un taxi. Ho guidato tutto nel film, tranne che volare per aria e fuori da un edificio. Ma a parte quello sono tipo 'Attento, Tom Cruise'".