Madame Web: Adam Scott sarà uno dei protagonisti del film

Madame Web, il film Sony con star Dakota Johnson, avrà nel suo cast anche Adam Scott, pochi giorni fa nominato agli Emmy per la sua interpretazione in Scissione.

Il progetto è uno dei titoli che lo studio realizzerà in collaborazione con la Marvel e legato all'universo di Spider-Man.

Per ora non sono emerse indiscrezioni riguardanti la parte affidata ad Adam Scott in Madame Web e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli riguardanti il progetto che avrà tra i suoi interpreti Sydney Sweeney, anche lei nominata agli Emmy 2022, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merceed, Tahir Rahim e Mike Epps.

Alla regia del film c'è S.J. Clarkson, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Adam Scott, prossimamente, tornerà sugli schermi con la seconda stagione di Scissione e con il revival di Party Down.

Madame Web arriverà invece nelle sale il 7 luglio 2023.