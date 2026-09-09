Madagascar 4, Chris Rock lo vuole a tutti i costi: "Ho divorziato, mi servono i soldi"

Sono ormai quattordici anni che gli animali di Madagascar non tornano al cinema con un nuovo capitolo, ma Chris Rock non sembra affatto pronto a dire addio a Marty.

Chris Rock vuole tornare nei panni di Marty

In un nuovo video realizzato per Variety, nel quale l'attore ripercorre alcune delle battute più celebri della propria carriera, Chris Rock ha ricordato anche il primo film della saga DreamWorks, definendolo "il film più grande in cui abbia mai recitato".

I personaggi di Madagascar

Da lì è arrivata una richiesta decisamente particolare. Considerando quanti vecchi franchise stanno tornando con reboot, sequel e nuovi capitoli, l'attore ha sostenuto che sarebbe arrivato il momento di riportare sul grande schermo anche la zebra più irriverente del gruppo. "Ho divorziato. Non ho più i soldi di Madagascar", ha scherzato Rock. E subito dopo ha tirato in ballo un altro storico franchise d'animazione: "Ne hanno fatti cinque di L'Era glaciale. Cinque, ok? F* Ray Romano. Io ho bisogno di Madagascar".

La provocazione è proseguita con un'altra domanda: "Non c'erano tipo Toy Story 4 o 5? Perché non possiamo trovare una soluzione?".

Per quanto l'entusiasmo di Chris Rock sia evidente, DreamWorks non ha ancora dato il via libera ufficiale a Madagascar 4. La saga principale si è fermata nel 2012 con Madagascar 3: Ricercati in Europa, dopo tre film che hanno seguito le disavventure di Alex, Marty, Melman e Gloria. Nel terzo capitolo, gli animali trovavano una nuova casa entrando a far parte di un circo europeo.

Nel frattempo il franchise ha continuato a vivere attraverso serie animate, cortometraggi, uno speciale televisivo, videogiochi e altri progetti. Complessivamente, i tre film principali hanno incassato oltre 2,2 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Numeri che renderebbero tutt'altro che sorprendente un eventuale ritorno al cinema. Ma, almeno per ora, non sono sufficienti a trasformare il desiderio di Rock in un progetto concreto.

I registi: "Ci vuole una storia che valga il quarto film"

L'ipotesi di un nuovo Madagascar, comunque, non è stata completamente esclusa dai suoi creatori. In occasione della riedizione del primo film nelle sale per il ventesimo anniversario, i registi Tom McGrath ed Eric Darnell hanno parlato della possibilità di realizzare un quarto capitolo, spiegando che la decisione dovrebbe dipendere soprattutto dalla storia.

Una scena di Madagascar

McGrath ha sottolineato che DreamWorks e Universal sanno perfettamente che un nuovo Madagascar avrebbe un forte potenziale commerciale. Il punto, però, sarebbe un altro: capire se esiste una storia abbastanza valida da giustificare il ritorno di questi personaggi. "Eric e io amiamo quei personaggi, e c'è ancora tanta vita da raccontare. Bisogna soltanto trovare la storia giusta", aveva spiegato il regista.

È quindi proprio questo il nodo che separa oggi Marty da una nuova avventura cinematografica. Chris Rock è pronto a tornare, il pubblico avrebbe già una buona ragione per festeggiare e i registi non hanno chiuso la porta: manca ancora l'annuncio di DreamWorks.