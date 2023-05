Madagascar 3 - Ricercati in Europa, trama, curiosità e cast del film d'animazione

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Madagascar 3 - Ricercati in Europa, trama e cast del film d'animazione del 2012.

Stasera, 13 maggio, su Italia 1 andrà in onda in prima serata Madagascar 3 - Ricercati in Europa, un film d'animazione statunitense del 2012. La pellicola è stata prodotta dalla Dreamworks Animation e diretta da Eric Darnell, Conrad Vernone e Tom McGrath. La sceneggiatura è stata realizzata da Etan Cohen, Eric Darnell e Noah Baumbach. Trama, curiosità, trailer e cast di doppiatori del lungometraggio.

Madagascar 3: ricercati in Europa, Alex e Gloria in una scena del film

Trama: Madagascar 3 - Ricercati in Europa

Dopo aver abbandonato il continente africano, il leone Alex, la zebra Marty, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria stanno ancora cercando faticosamente di ritornare al loro amato zoo di New York ma, questa volta, complici una serie di disavventure, finiscono per ritrovarsi in Europa, dove si aggregano a un circo ambulante, mettendo in piedi uno spettacolo nel loro particolare e divertente stile.

Incrociando nuovi compagni, come un leone marino italiano, una tigre russa e un giaguaro di origine ispanica, i quattro potranno sempre contare sull'aiuto degli amici lemuri e sui disastri del gruppo di pinguini, guidati dal temerario Skipper.

Madagascar 3: ricercati in Europa, Alex il leone in una scena del film

Madagascar 3 - Ricercati in Europa: curiosità

Madagascar 3: ricercati in Europa è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 22 Agosto 2012 distribuito da Universal Pictures.

Il film o stato presentato nella sezione Fuori Concorso alla 65. edizione del Festival di Cannes.

Il franchise principale di Madagascar è formato da tre episodi, realizzati a partire dal 2005 (e ne è stato annunciato un quarto, previsto per il 2014) Il successo dei simpatici pinguini della saga però, ha generato un cortometraggio natalizio e una serie televisiva che li vede protagonisti.

Madagascar 3: ricercati in Europa, il capitano Dubois, doppiato da Frances McDormand, prende la mira in una scena del film

La nostra recensione di Madagascar 3 - Ricercati in Europa. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Madagascar 3: ricercati in Europa, la folla allibita di fronte ai nostri eroi in una scena del film

Madagascar 3 - Ricercati in Europa: Doppiatori italiani