Mad Max: la colonna sonora del prequel su Furiosa sarà composta da Junkie XL

Anche Junkie XL tornerà a occuparsi della colonna sonora del nuovo episodio ambientato nel mondo di Mad Max. Il musicista, infatti, realizzerà la colonna sonora del film prequel incentrato sul personaggio della giovane Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy.

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron in una rocambolesca scena del film

A proposito della sua partecipazione alla creazione del nuovo film diretto da George Miller e incentrato sul mondo di Mad Max: Fury Road e in occasione di una diretta di TheFilmJunkee su YuoTube, Junkie XL ha dichiarato: "Stiamo arrivando. George e io stiamo lavorando insieme a un altro film ma, presto, passeremo all'altro atteso progetto". Al momento, il musicista e George Miller stanno lavorando su Three Thousand Years of Longing, un dramma fantastico con Tilda Swinton e Idris Elba, le cui riprese sono in corso in Australia.

George Miller si occuperà della scrittura della sceneggiatura e della regia del prequel su Furiosa ambientato nel mondo di Mad Max. Il personaggio interpretato da Charlize Theron, stavolta, sarà interpretato da Anya Taylor-Joy che, in occasione del podcast Happy, Sad, Confused, ha commentato la sua scelta: "Sono molto felice di dover lavorare duramente per questo personaggio. Amo il modo in cui Charlize ha costruito il personaggio di Furiosa. Charlize Theron è un'attrice straordinaria e io non riuscirò mai a fare il suo stesso lavoro nè tantomeno a raggiungere il suo livello. In quel film, lei è anche decisamente forte sul versante fisico. La mia versione del personaggio sarà inevitabilmente diversa".

A prendere parte al prequel di Mad Max saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. In modo particolare, il volto di Thor ha dichiarato attraverso il suo profilo Instagram: "Sono veramente felice di far parte di un franchise ambientato nella terra in cui sono cresciuto. Mad Max è uno dei motivi principali per cui ho deciso di fare l'attore. Il fatto che io possa lavorare per George Miller e che possa entrare a far parte del prequel su Furiosa è davvero incredibile. Proverò a dare il mio meglio. Ringrazio sempre l'eccellente lavoro di Charlize, Tom, Mel, George e di tutte le altre persone coinvolte in Mad Max: Fury Road".

Mad Max: Fury Road è stato distribuito al cinema nel 2015 e ha incassato poco meno di 380 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha anche ottenuto dieci nomination ai Premi Oscar, portando a casa sei Premi.