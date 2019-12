Mad Max, George Miller: "Stiamo preparando il prossimo film"

Mad Max tornerà sul grande schermo in futuro: a confermarlo il regista George Miller durante una recente intervista rilasciata a Deadline in cui parla dei suoi futuri progetti.

Il filmmaker ha infatti iniziato le riprese di Three Thousand Years of Longing che avrà come protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, ma ha aggiunto che la saga post-apocalittica che ha creato non si è ancora conclusa.

George Miller ha raccontato: "Non ho chiuso con la storia di Mad Max e penso che si debba essere un multi-tasker e che ci sarà certamente un altro Mad Max dopo questo film. Stiamo preparando anche quello".

Il regista ha quindi aggiunto: "Si tratta di una questione interessante l'idea di lavorare a più progetti contemporaneamente. Ne parlo con altri colleghi e penso che per quanto mi riguarda quando stai lavorando su un progetto alle volte vieni distratto e ti concentri su un'altra cosa, come se fosse una vacanza creativa poter distogliere brevemente l'attenzione. Aiuta a raggiungere l'obiettivo perché ogni volta hai un approccio fresco a ciò a cui stai lavorando e pensi 'Pensavo di essere impegnato in questo lavoro, ma ora non è così'".

Three Thousand Years of Longing viene descritto come l'opposto di Mad Max essendo ambientato quasi esclusivamente in interni e contenendo molti dialoghi, a differenza di Fury Road che era pieno d'azione e con poche battute. Miller ha spiegato: "Più i film sono diversi, più questo lavoro diventa interessante. Un esempio davvero buono è il fatto che stessi lavorando a Happy Feet 2 mentre stavamo preparando Mad Max: Fury Road, ritrovandoci poi in difficoltà. Non potevano essere più diversi: uno era un film d'animazione, l'altro live-action. Per me ha funzionato".