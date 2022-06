Furiosa: le nuove foto rivelano il ritorno sullo stesso set di Mad Max oltre la sfera del tuono

L'assassino torna sempre sul luogo del delitto! Il medesimo concetto vale anche per la produzione di Furiosa - prequel di Mad Max: Fury Road. Il team del progetto, infatti, sta attualmente girando nella stessa location in cui è stato girato Mad Max oltre la sfera del tuono.

Dopo aver girato in Australia, le circostanze hanno imposto a George Miller di spostarsi in Namibia e, di preciso, in New South Wales. Come riportato da Screen Rant, ad aver pubblicato alcune foto dal set di Furiosa - prequel di Mad Max: Fury Road - è stato South Coast Register. Fino a questo momento, infatti, il regista ha girato in Australia: questa sorta di ritorno a casa ha l'obiettivo di rendere il progetto ben più simile allo stesso mood di Mad Max oltre la sfera del tuono.

Purtroppo le immagini trapelate sono tutte fotografate in campo lungo e non mostrano alcun dettaglio ravvicinato o scorci di attori sul set. Ma gli scatti forniscono comunque molte informazioni su ciò che sta accadendo con Furiosa. La più intrigante è una gigantografia di quello che sembra l'ingresso di un castello vecchio stile, che implica la presenza di una grande struttura che potrebbe somigliare a una fortezza. Altre immagini mostrano attività molto più tipiche di Mad Max, come persone che vanno in motocicletta e che sfrecciano davanti a impianti industriali in rovina. A non mancare è anche l'inquadratura di un'enorme tenda che sembra nascondere un veicolo molto grande che potrebbe essere il mezzo da guerra di Furiosa (la star Anya Taylor-Joy ha preso lezioni di guida per essere pronta a condurre le gloriose macchine di Mad Max in questo prequel).

Come ha rivelato in precedenza il produttore P. J. Voeten, il film consentirà agli spettatori di fare un giro in alcuni luoghi citati in Fury Road ma mai visti, come Gas Town e la Bullet Farm. Il set dell'ingresso del castello è assai intrigante, in quanto implica la presenza di una grande struttura costruita o riadattata a fortezza, forse sulla falsariga della Cittadella di Immortan Joe. Potrebbe essere l'ingresso al covo del villain interpretato da Chris Hemsworth? Senza dubbio nelle prossime settimane ci saranno altre fughe di notizie dal set di Furiosa, che forniranno altri scorci dell'ultimo visionario capitolo della serie Mad Max di Miller.