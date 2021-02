Mad Max: Fury Road, Mel Gibson al posto di Tom Hardy in un video deepfake

Un celebre youtuber ha pubblicato un video deepfake, che è immediatamente diventato virale, in cui ha abilmente sostituito Tom Hardy con Mel Gibson in Mad Max: Fury Road: inutile dire che per i veri fan del franchise l'effetto sia stato a dir poco impressionante.

Tom Hardy in Mad Max: Fury Road

Mentre George Miller, co-sceneggiatore e regista del film, avrebbe voluto realizzare un quarto film di Mad Max con Gibson, ovvero colui che ha creato il personaggio di "Mad" Max Rockatansky, una serie di ritardi di varia natura hanno impedito che la reunion avesse luogo.

Mad Max: Fury Road - Tom Hardy riguarda i giornalieri con George Miller

In un universo alternativo però, fornitoci dall'utente di YouTube denominato Shamook, quella reunion è avvenuta eccome. I risultati sono incredibili, in particolare la fusione tra i tratti del viso di Mel e i lineamenti di Hardy è meno evidente rispetto, ad esempio, a video deepfake visti in precedenza, come quello tra Schwarzenegger e Stallone.

Hardy e Gibson, almeno in teoria, interpretano lo stesso personaggio, tuttavia, il regista George Miller definisce ogni film del franchise "autonomo" e il personaggio di Mad Max un archetipo, suggerendo che, in realtà, potrebbero essere personaggi diversi. Ciò renderebbe Mad Max: Fury Road né un sequel né un prequel, ma semplicemente una nuova storia ambientata nello stesso mondo. In ogni caso il video è affascinante perché ci mostra come sarebbe stato il film con un giovane Gibson come protagonista.