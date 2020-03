Mad Max: Fury Road, in lavorazione un prequel su una giovane Furiosa?

Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult con Charlize Theron in una scena

La Warner Bros. starebbe lavorando a un prequel di Mad Max: Fury Road, incentrato sulla gioventù di Furiosa. È quello che sostiene il giornalista Jeff Sneider di Collider, nel nuovo episodio del suo podcast The Sneider Cut, contenente recensioni e news. Stando alle fonti di Sneider, il nuovo progetto della Warner ambientato nell'universo di Mad Max sarebbe appunto uno spin-off, presumibilmente senza la partecipazione di Charlize Theron poiché si tratterebbe di una storia ambientata nel passato, anni prima degli eventi del film principale. Per il ruolo del protagonista maschile si starebbe pensando a Yahya Abdul-Mateen II, già parte della famiglia Warner in quanto interprete di Black Manta in Aquaman.

Mad Max: Fury Road - Tom Hardy e George Miller in conferenza stampa a Cannes

Questa notizia è un ulteriore tassello nel complesso mosaico che è stato il percorso produttivo di Mad Max: Fury Road. Uscito nel maggio del 2015, con tanto di proiezione di gala al Festival di Cannes, il film di George Miller è stato un notevole successo di critica e pubblico, arrivando persino a conquistare dieci nomination agli Oscar (ne ha vinti sei, per scenografia, costumi, trucco, montaggio, missaggio e montaggio sonoro). Già ai tempi Miller aveva detto di avere idee per almeno altri due capitoli, e Tom Hardy aveva affermato di essere sotto contratto per altri tre episodi.

A complicare la situazione è stata una disputa legale tra il regista e la Warner Bros., che ha rifiutato di pagare un bonus pattuito in precedenza (lo studio sostiene che Miller abbia consegnato un film vietato ai minori pur avendo promesso per iscritto che sarebbe stato PG-13, mentre il regista dice che la versione uscita in sala è stata scelta in base ai commenti delle proiezioni test). La scorsa estate, Miller ha dichiarato che era abbastanza certo di poter eventualmente procedere con i sequel, e questo nuovo dettaglio svelato da Collider potrebbe essere una prima indicazione concreta del futuro del franchise.