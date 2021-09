Mad Max: Fury Road, la data di uscita del prequel Furiosa posticipata di un anno

Warner Bros ha comunicato di aver posticipato di un anno la data di uscita di Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller e interpretato da Anya Taylor-Joy. Il film, la cui uscita era inizialmente prevista per il 23 giugno 2023, sarà distribuito il 24 maggio 2024.

Come riportato da Indiewire, Furiosa uscirà al cinema in occasione del weekend festivo del Memorial Day nel 2024. Nel film, Anya Taylor-Joy interpreterà il ruolo che in Mad Max: Fury Road è stato interpretato da Charlize Theron. Il cast del progetto, poi, comprende anche i nomi di Chris Hemsworth e di Yahya Abdul-Mateen II, che prossimamente vedremo nei panni del giovane Morpheus in The Matrix Resurrections.

La produzione di Furiosa avrà inizio in New South Wales nel corso del 2022 e il film si affermerà come il più costoso mai prodotto in Australia. A quanto pare, quindi, il progetto impegnerà la crew più di quanto abbia fatto in passato Mad Max: Fury Road, le cui riprese si protrassero per un anno e mezzo tra il 2012 e il 2013.

Nell'ultima edizione di Empire Magazine, George Miller ha rivelato a Edgar Wright il motivo per cui ha scelto di lavorare con Anya Taylor-Joy. Il regista ha rivelato: "Conoscevo Anya ma non avevo mai visto alcun film con lei. Almeno non fino a Ultima notte a Soho. Ricordo di aver pensato che come attrice fosse davvero interessante! All'epoca stavo cercando qualcuno che recitasse in Furiosa e ho subito pensato che lei potesse rivelarsi decisamente all'altezza del ruolo! Wow, è davvero grandiosa!".

George Miller ha contattato l'attrice durante l'emergenza sanitaria e le ha proposto di sostenere un provino virtuale assegnandole un monologo tratto da Quinto potere di Sidney Lumet. Il cineasta ha continuato a raccontare: "Le ho chiesto di leggere un monologo guardando la videocamera. Il pezzo che ho scelto è brillante e può essere fatto guardando la videocamera. Non serve un partner. Lei ha fatto tutto e, poi, mi ha inviato il filmato. Le ho dato un paio di consigli ed è risultata davvero grandiosa. Ho spedito tutto allo studio e ho spiegato perché lei fosse perfetta per il ruolo. Il filmato è stato così persuasivo che non è servito dire altro!".