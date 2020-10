Mad Max: Furiosa, Chris Hemsowrth: "È un onore far parte del progetto"

Il prequel di Mad Max: Fury Road, Mad Max: Furiosa, ha finalmente dei nomi abbinati al progetto, e tra questi compare anche quello dell'attore australiano Chris Hemsworth - il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe -, che non potrebbe essere più entusiasta di far parte del film.

"Sono incredibilmente elettrizzato all'idea di far parte di un franchise che ha significato così tanto per me, un ragazzetto australiano" ha infatti commentato l'attore su Instagram, condividendo uno screen-shot dell'articolo di Variety che annunciava il suo casting, assieme a quello di Anya Taylor-Joy - che interpreterà una versione più giovane del personaggio reso celebre da Charlize Theron - e l'attore di Aquaman e Watchmen Yahya Abdul-Mateen II. "Mad Max per me era in cima a tutto, e la ragione per cui ho intrapreso la carriera da attore, per raccontare storie di questo tipo. Il fatto che avrò non solo l'onore di essere diretto dal suo visionario originale, George Miller, e che potrò prendere parte all'origin story di Furiosa è assolutamente esaltante" continua Hemsworth.

"Ho un grandissimo rispetto per George, Mel, Charlize, Tom e tutto il cast e l'intera crew che hanno contribuito a costruire questo mondo epico. Farò del mio meglio per portare avanti la tradizione di 'badassery' cinematografica. @wbpictures #madmax #furiosa".

Mad Max: Furiosa sarà dunque diretto dallo stesso Miller, che ne sarà anche co-sceneggiatore (assieme a Nick Lathouris) e co-produttore (assieme a Doug Mitchell), tramite la società di produzione di Miller e Mitchell, la Kennedy Miller Mitchell, in collaborazione con Warner Bros. Pictures.

Al momento non abbiamo ancora una possibile finestra di lancio per il film, né una possibile data di inizio riprese, ma restate sintonizzati con noi per ulteriori aggiornamenti.