Mad Max: aperti i preorder su Amazon della 5-film Tank Collection (4K Ultra HD) con i lavori di George Miller

La stragrande maggioranza del pubblico attuale si è innamorato della storia e del mondo di Mad Max partendo dal recente Mad Max: Fury Road, arrivato sul grande schermo nel 2015. La costruzione di quell'estetica, fusa a un'epica dell'immagine chiara e apparentemente irraggiungibile, in parallelo a un'azione incessante e sopra le righe, ha avvicinato le persone a un lavoro che in realtà esiste fin dagli anni '70. Già, perché George Miller ha cominciato a gettare i dettagli di questo contesto narrativo partendo da un altro film, molto lontano dai giorni nostri: Interceptor (conosciuto anche con il nome Mad Max - Interceptor).

La saga di Mad Max da conoscere, vedere e rivedere

Non solamente gli ultimi due lungometraggi, ma anche le precedenti pellicole che hanno cominciato a delineare qualcosa che in seguito ha fatto breccia nel grande pubblico, superando le generazioni di allora fino a quelle di oggi. Mad Max è innanzitutto storia del cinema e dei racconti di fantascienza post-apocalittica sul grande schermo. È un percorso che nel tempo ha saputo e voluto relazionarsi col pubblico in un certo modo, lanciando modelli e stilemi (narrativi ed estetici) innegabilmente riconoscibili e iconici.

