Mad Max 5: le riprese inizieranno il prossimo autunno?

Dopo aver risolto una lunga disputa legale con Warner Bros., Mad Max 5 potrebbe vedere finalmente la luce e George Miller potrà tornare alla regia, probabilmente dal prossimo autunno.

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

Arrivato al quinto capitolo, che potrebbe intitolarsi Mad Max: The Wasteland, il film potrebbe vedere la luce, stando alle ultime informazioni trapelate online grazie a Geek WorldWide: sembra, infatti, che la pellicola sia già entrata già in pre-produzione, con le riprese che dovrebbero partire il prossimo autunno in Australia.

Al momento, queste le uniche informazioni che sono state diffuse online su Mad Max 5, non sono stati infatti rilasciati ulteriori dettagli sul nuovo film e sulla possibile trama. I fan sperano in un ritorno di Tom Hardy o Charlize Theron nei panni di Max o di Furiosa (per la quale un tempo era previsto anche uno spin-off), ma non si ha nessuna notizia in merito. I due attori sono al momento molto impegnati e trovare spazio per le riprese di Mad Max 5 in così poco tempo sembrerebbe piuttosto improbabile.

L'eredità di Mad Max: come la saga di Miller ha cambiato la cultura pop

Vi ricordiamo che il primo film della saga di Max Max, Interceptor, del regista e sceneggiatore George Miller è stato distribuito nel 1979, con Mel Gibson nel ruolo del protagonista in un mondo post-apocalittico. Il suo aspetto unico garantiva la creazione di due sequel, che uscirono negli anni '80. Vent'anni dopo, George Miller è tornato alla regia e ha rivisitato la sua serie con un quarto film, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy nei panni di Max Rockatansky e Charlize Theron come nuovo personaggio, Furiosa.