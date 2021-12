Macbeth, Denzel Washington ammette: "È il mio unico film che ho visto dall'inizio alla fine"

Denzel Washinton è il protagonista del film Macbeth e ha ammesso che si tratta del suo unico progetto che ha visto dall'inizio alla fine.

L'attore non ama infatti rivedersi sugli schermi, non ritenendolo essenziale o utile, e in precedenza aveva rivisto solo alcune scene dei lungometraggi di cui è la star.

Il curioso dettaglio è emerso grazie a un'intervista rilasciata a Extra in cui si l'attore ha avuto inoltre il modo di parlare del suo impatto sulle nuove generazioni di attori che lo considerano un esempio da seguire: "Sono semplicemente un attore che lavora come tutti loro e sto cercando di imparare, crescere e migliorarmi".

Denzel Washington ha poi parlato della sua carriera raccontando: "Non penso mai al passato. Guardo una scena di un mio film se capita in tv, ma non ho guardato un film in cui recito dall'inizio alla fine... Non so quando sia stata l'ultima volta! L'ultimo lungometraggio che ho guardato dall'inizio alla fine è stato Macbeth per prepararmi a parlarne. Ma non penso al passato. Rivolgo lo sguardo al futuro".

L'attore ha sottolineato che il progetto ha rappresentato per lui una vera sfida: "Si tratta di Shakespeare e sono coinvolti Joel Coen e Frances McDormand, è una vera sfida. E ho bisogno di una sfida a questo punto della mia carriera. Artisticamente ne ho bisogno".

I fan di Washington, in futuro, potrebbero forse sperare di scoprire ulteriori dettagli del suo approccio al mondo della recitazione e alla vita: "Ho un piccolo taccuino per la meditazione in cui prendo appunti, mi segno alcuni elementi in grado di ispirarmi. Non è però un diario... Sono pensieri e idee, e speranze e sogni".

Macbeth, interpretato anche da Frances McDormand, ruota attorno al generale scozzese titolare che viene convinto da tre streghe a uccidere il re di Scozia. In seguito al delitto, Macbeth salirà al trono, ma sarà proprio la sua ambizione a provocare la sua caduta, istigato dalla moglie assetata di potere.

Per la sua nuova interpretazione dell'opera di Shakespeare, Joel Coen si è affidato a Denzel Washington nel ruolo di Macbeth al fianco di Frances McDormand come Lady Macbeth, Brendan Gleeson nel ruolo del Re Duncan, Alex Hassell, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Harry Melling e Ralph Ineson.

Macbeth arriverà su Apple TV+ il 14 gennaio.