Ma Rainey's Black Bottom: Chadwick Boseman è scoppiato in lacrime durante le riprese

Chadwick Boseman tornerà su Netflix nel suo ultimo film Ma Rainey's Black Bottom, le cui riprese sono terminate lo scorso anno quando l'attore era già molto malato e il regista ricorda le sue lacrime dopo una scena molto particolare.

Ma Rainey's Black Bottom: una foto di Chadwick Boseman con la band

Secondo quanto riferito dal regista George C. Wolfe in una recente intervista, Chadwick Boseman sarebbe scoppiato in lacrime durante le riprese di una scena in Ma Rainey's Black Bottom in cui il suo personaggio, il trombettista Levee, sfida Cutler, interpretato da Colman Domingo, in una discussione molto accesa. George C. Wolfe ha racconta al Wall Street Journal quel particolare episodio:

"Stavamo girando la scena in modo molto libero e ho pensato che quando Levee fosse arrivato al clou del discorso Chadwick si sarebbe fermato. Ma non si è fermato. Ha continuato, e Levee ha preso il sopravvento, era esplosivo. Alla fine della scena Chadwick ha iniziato a singhiozzare e Colman lo ha abbracciato, poi è intervenuta la fidanzata di Chadwick a consolarlo".

Un momento molto toccante per Chadwick Boseman che, probabilmente, in quel periodo era già molto provato dalla malattia. La star di Black Panther combatteva segretamente un cancro al colon dal 2016 e ha girato Ma Rainey nell'estate del 2019. Come ricordiamo, è venuto a mancare il 28 agosto 2020. Aveva solo 43 anni.

Ma Rainey's Black Bottom è ambientato nella Chicago degli anni '20 e racconta la storia della 'Mother of the Blues', Ma Rainey, e dei membri della sua band. Protagonista è Viola Davis nei panni della cantante Ma Rainey, con Chadwick Boseman che interpreta il talentuoso e impulsivo trombettista Levee. Nel cast anche Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige, Dusan Brown, Jonny Coyne e Jeremy Shamo.

La pellicola, ultimo lavoro di Chadwick Boseman, sarà disponibile su Netflix in streaming dal 18 dicembre.