Ma cosa ci dice il cervello: stasera su Canale 5 in prima TV il film con Paola Cortellesi

Ma cosa ci dice il cervello arriva per la prima volta in TV in chiaro e lo fa stasera su Canale 5 alle 21:21. La commedia, diretta nel 2019 da Riccardo Milani, ha per protagonista assoluta sua moglie, Paola Cortellesi.

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Minaccioni in una scena del film

Ma cosa ci dice il cervello segue la doppia vita di Giovanna (Paola Cortellesi), una donna che normalmente fa la madre e compila buste paga, ma in realtà è un'agente speciale con missioni internazionali.

Quando si ritrova con i vecchi compagni di scuola, scopre che tutti loro, come lei, sono costretti a subire giornalmente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. A questo punto Giovanna decide di usare il suo addestramento di agente segreto per organizzare una serie di piccole vendette per difendere le persone a lei care...

Coppia anche nella vita, Riccardo Milani e la bravissima Paola Cortellesi si ritrovano sul set in occasione di questa nuova commedia "sociale" dopo il successo di Come un gatto in tangenziale. L'accoglienza non è altrettanto calorosa da parte di critica e pubblico, ma in compenso Carla Signoris (qui nei panni di Agata) la spunta come Migliore attrice per il Premio Flaiano.