M3GAN: il poster dell'horror prodotto da Jason Blum e James Wan

La Blumhouse di Jason Blyum e James Wan lanciato il poster di M3GAN, terrificante horror tecnologico in arrivo nel 2023.

Locandina di M3GAN

Prodotto da Blumhouse e James Wan, il film horror tecnologico M3GAN sfodera il primo inquietante poster lanciato al CinemaCon 2022. Al centro del manifesto troviamo la raccapricciante bambola M3GAN.

Allison Williams reciterà e produrrà esecutivamente il film horror di Blumhouse M3GAN, in arrivo nelle sale il 13 gennaio 2023. L'attrice interpreta Gemma, una brillante robotica di un'azienda di giocattoli che usa l'intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola realistica programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Dopo aver ottenuto inaspettatamente la custodia della nipote orfana, Gemma chiede l'aiuto del prototipo M3GAN, una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Akela Cooper ha scritto la sceneggiatura basata su una storia di James Wan, che vede alla regia Gerard Johnstone. Blumhouse e Atomic Monster producono l'horror insieme a Divide/Conquer.